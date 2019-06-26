MSB: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi 26 Haziran 2019, 12:26 Son Güncelleme: 26 Haziran 2019, 12:48 AA