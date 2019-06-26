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Gündem Zeytin Dalı Harekatında bir askerimiz şehit oldu
ANKARA

MSB: Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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