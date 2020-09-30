MSB'den Azerbaycan açıklaması: Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın masum sivilleri hedef aldığının belirtildiği açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." ifadelerini kullandı
Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.
Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir. pic.twitter.com/BNo7nGAm6i
Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.