MSB'den Azerbaycan açıklaması: Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın masum sivilleri hedef aldığının belirtildiği açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." ifadelerini kullandı

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.

Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir. pic.twitter.com/BNo7nGAm6i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2020

DÜNYA Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran

OYNAT 01:23 Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraktar İHA/SİHA'nın gökyüzündeki sesiyle paniğe kapılan işgalcilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

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