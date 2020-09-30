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POLİTİKA

MSB'den Azerbaycan açıklaması: Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın masum sivilleri hedef aldığının belirtildiği açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." ifadelerini kullandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın masum sivilleri hedef aldığının belirtildiği açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." ifadelerini kullandı

Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran
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Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran

Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada
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Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraktar İHA/SİHA'nın gökyüzündeki sesiyle paniğe kapılan işgalcilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan ahlaken de hukuken de haklıdır
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