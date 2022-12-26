MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı: Pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir

Milli Savunma Bakanlığı, Taarruz Helikopter Filosu'nda görev yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.
Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!#HerDağınZirvesiMehmetçik 🇹🇷 pic.twitter.com/AZ9dMLbpfU
Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!#HerDağınZirvesiMehmetçik 🇹🇷 pic.twitter.com/AZ9dMLbpfU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022
Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Taarruz Helikopter Filosu olarak kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir" denildi.