Gündem MSBden Her dağın zirvesi Mehmetçik paylaşımı Pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir
ANKARA

MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı: Pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarının görüntüsünü paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​MSBden Her dağın zirvesi Mehmetçik paylaşımı: Pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı, Taarruz Helikopter Filosu'nda görev yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Taarruz Helikopter Filosu olarak kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir" denildi.

MSB: 7 terörist sınırda yakalandı
GÜNDEM
MSB: 7 terörist sınırda yakalandı

Kızılelma'dan sonra ikinci insansız savaş uçağı Anka-3 geliyor: Hızıyla dengeleri değiştirecek
OYNAT 05:19
Kızılelma'dan sonra ikinci insansız savaş uçağı Anka-3 geliyor: Hızıyla dengeleri değiştirecek
Türkiye'nin savunma sanayi tarafında ortaya koyduğu ürünlerin hızına yetişilemiyor. Neredeyse her hafta denizde, havada ve karada dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Tabi ortaya konulan ürünler yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Savunmadaki Türkler programı görselleri ilk defa ortaya çıkan ve 'savunmada yeni bir milat' olarak da adlandırılan Anka-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ni gündemine aldı.

Konya'da 119 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
OYNAT 00:37
Konya'da 119 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 119 kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargo ile ruhsatsız ve faturasız silah gönderileceği bilgisine ulaştı. Kolilerin gönderileceği iş yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan aramada üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan ve ülke içerisinde ruhsatlandırılamayan 119 kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği, 96 pompalı tüfek dipçiği, 97 tüfek dipçik vidası ve 1 tüfek dipçiği takmak için kullanılan alyan anahtarı ele geçirildi. Ruhsatsız silahların Gaziantep, İzmir ve Aydın'a gönderileceği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Göl denizle birleşti

Göl denizle birleşti

Kırklareli'nde muhteşem görüntüler.
Kahramanmaraştan yeni rekor

Kahramanmaraş'tan yeni rekor

20 ton altın takı üretildi.
Putin: Rusların yüzde 99,9u her şeyi feda etmeye hazır

Son durum ne, yaş sınırı olacak mı?

İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlıyor: Ekonomiye 750 milyonluk katkı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.