MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı: Pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı, Taarruz Helikopter Filosu'nda görev yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.

Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!#HerDağınZirvesiMehmetçik 🇹🇷 pic.twitter.com/AZ9dMLbpfU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Taarruz Helikopter Filosu olarak kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir" denildi.

GÜNDEM MSB: 7 terörist sınırda yakalandı

OYNAT 05:19 Kızılelma'dan sonra ikinci insansız savaş uçağı Anka-3 geliyor: Hızıyla dengeleri değiştirecek Türkiye'nin savunma sanayi tarafında ortaya koyduğu ürünlerin hızına yetişilemiyor. Neredeyse her hafta denizde, havada ve karada dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Tabi ortaya konulan ürünler yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Savunmadaki Türkler programı görselleri ilk defa ortaya çıkan ve 'savunmada yeni bir milat' olarak da adlandırılan Anka-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ni gündemine aldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:37 Konya'da 119 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi Konya'nın Beyşehir ilçesinde 119 kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargo ile ruhsatsız ve faturasız silah gönderileceği bilgisine ulaştı. Kolilerin gönderileceği iş yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan aramada üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan ve ülke içerisinde ruhsatlandırılamayan 119 kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği, 96 pompalı tüfek dipçiği, 97 tüfek dipçik vidası ve 1 tüfek dipçiği takmak için kullanılan alyan anahtarı ele geçirildi. Ruhsatsız silahların Gaziantep, İzmir ve Aydın'a gönderileceği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder