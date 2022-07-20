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MSB'den Kıbrıs paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı. Kutlama mesajında '"Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız' ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
MSBden Kıbrıs paylaşımı
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız."
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