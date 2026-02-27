MSÜ sınavı için nüfus müdürlüklerine sınav mesaisi ayarı

Valilikten yapılan açıklamaya göre; sınava katılacak adayların kimlik kartı işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla Kdz. Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Zonguldak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında hizmet verecek.