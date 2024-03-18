Müfredat hareketlenecek

Sağlık Bakanlığı, çocuklarda obezitenin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Sorunun temeline inilmesi için de okullara ağırlık verilecek. Bu kapsamda öncelikle MEB, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili paydaşlarla çalışma yürütecek. MEB'in hazırlığına devam ettiği müfredatta sağlıklı beslenmeye yönelik içeriklerin de eklenmesi bekleniyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ilkokul çağındaki çocuklarda yüzde 11, 15 yaş üzeri nüfusta ise yüzde 29 düzeyinde olduğu öngörülen obezite yaygınlığının azaltılması desteklenecek.
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