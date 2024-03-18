Müfredat hareketlenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu. Burada önemli açıklamalar yapan Bakan Koca yan dal mecburi hizmetle ilgili düzenleme yaptıklarını ifade ederek, "Özellikle ana dal uzmanlığının ardından yan dal uzmanlığını kazandıktan hemen sonra başlayabilmeyi ve devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı, bu mecburi hizmetin kaldırıldığı bir düzenleme önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Meclis açıldığında gündeme gelmiş olur" diye konuştu.