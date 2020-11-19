Marmaris'te balıkçı ağlarına takıldı: 300 kilogram ağırlığında

Akçakale Kalesi'ni turizme kazandıracağız<br> <br> Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçakale Kalesi'nde yapılacak çalışma için röleve alınacağını belirterek, “Akçakale Kalesi'nde özellikle restorasyon çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüyor. O bölgedeki daha geçmiş dönemde kazı süreçleri belli bir aşamaya gelmişti. O kazı süreçlerinin ikinci etabı var. O etabı tamamlayabilmek için çalışma yapılıyor. Hazırlık sürecinin artık tekrar rölevesi alınacak. Bununla birlikte restorasyon projesi tamamlandıktan sonra uygulamaya geçeceğiz. Takip ettiğimiz bir iş ama biraz zamana ihtiyacımız var. Akçaabat kültür, turizm ve sanat şehri. Turizmi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Akçakale Kalesi'ni turizme kazandırdığımız zaman burada kültür turizmiyle ilgili belli bölgelerde destinasyonlar oluşmuş olacak. Böylelikle Trabzon'un turizmine katkı sağlamış olacağız ifadelerini kullandı.