Muğla'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı

Muğla'da kuyuya düşen buzağı kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarının ardından, mahsur kalan buzağı sahibine teslim edilirken, kuyunun güvenlik amacıyla kapatıldığı belirtildi.
Kurtarma çalışmalarının ardından, mahsur kalan buzağı sahibine teslim edilirken, kuyunun güvenlik amacıyla kapatıldığı belirtildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kepçe yardımıyla kuyudan çıkarılan buzağının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi’nde, bir buzağı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşüp mahsur kaldı. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kepçe yardımıyla buzağının bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağladı. Kurtarma çalışmalarının ardından, mahsur kalan buzağı sahibine teslim edilirken, kuyunun güvenlik amacıyla kapatıldığı belirtildi.


