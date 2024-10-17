Muhaliflerin bölgelerine topyekûn saldırı

Esed rejimi, Rusya ve İran'a bağlı milis grupların yanı sıra, terör örgütü PYD/PKK militanları, son üç günde Suriye'nin kuzeyindeki özgürleştirilmiş bölgelere yönelik saldırılarını artırıyor.
Pazartesi günü İdlib ve çevresine yönelik 20'den fazla hava bombardımanı düzenleyen Rusya'ya ait savaş uçakları, dün de İdlib'in Ayn el-Zerka beldesinde bulunan Kilani Elektrik Santralini bombaladı. Bölgeye elektrik sağlayan Green Energy şirketi, Rus uçaklarının bombardımanları nedeniyle elektrik santralinin tamamen hizmet dışı kaldığını bildirdi. Rus uçakları bombardımanlarını yoğunlaştırırken karadan da Esed rejimi ve İran'a bağlı milis gruplar ile terör örgütü PYD/PKK militanları da çeşitli noktalara saldırılar düzenliyor. Suriye Sivil Savunma Örgütü (Beyaz Baretliler), Türkiye sınırına yakın Cerablus beldesi yakınlarında ortak noktalarda konuşlanan Esed rejimi ve PYD/PKK'ya bağlı militanlar, beldedeki bir okulu doğrudan top ateşiyle hedef aldı. Saldırıda iki öğrenci ve bir öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi. Rejime bağlı kuvvetler, salı gecesi de Halep'in batısındaki Etarib beldesinde 16 noktaya top ateşi saldırısı düzenlemişti. Beyaz Baretliler, söz konusu saldırıda 23 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.
MENBİÇ'TE PYD/PKK'YA İSYAN İKİNCİ HAFTASINDA
Öte yandan, terör örgütü PYD/PKK kontrolünde bulunan Türkiye sınırındaki Menbiç beldesinde örgütün eğitim müfredatını reddeden aileler, iki haftadır çocuklarını okula göndermiyor. Eylül ayı sonunda bazı öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla örgütün yeni yıl için okullara dağıttığı kitaplarda terör örgütü liderlerini öven ve marksist/leninist ideolojiyi yayan bölücü fikirlerin yer aldığı sayfaları yayınlamıştı. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte, ideolojik eğitim müfredatına karşı çıkan aileler, iki haftadır çocuklarını okula göndermezken örgüte bağlı militanların bu ailelere baskı kurduğu belirtiliyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, örgüt militanları bazı aileleri çocuklarını okula göndermemeleri halinde ekmek tedarikini kesmekle tehdit etti. Konuya dair Suriye İslam Meclisi tarafından yayınlanan açıklamada ise örgütün terör örgütü DEAŞ gibi yerel halka kendi ideolojisini zorla dayattığı belirtilerek, mevcut eğitim müfredatının İslam dinine aykırı ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Marksist/Leninist din dışı fikirlerini içerdiği vurgulandı. Açıklamada, Suriye'nin dini ve kültürel kimliğini hedef alan bu müfredatın Suriye halkı tarafından reddedildiği kaydedildi.
SINIRDA ROKET ALARMI
- Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde muhalif 2 grup arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada sınırı aşan 2 havan mermisi ise Kilis'in Akıncı köyündeki mayınlı araziye düştü. Sultan Murat ve Sukur-u Şam grupları arasındaki çatışmada birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı. Havan mermileri, Akıncılar köyünün sınıra yakın noktadaki mayınlı arazisine düşerek patladı. Patlamalar bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Olay sonrası sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada 1 RPG-7 roketinin mayınlı alana düştüğü belirtilerek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" denildi.
'En iyi bebek öldürme teknolojisi'
- ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen 'AUSA 2024' sanayi fuarında bir aktivist İsrail standında Gazze’deki katliamlara dikkat çekerek görevlilere “En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?” diye sordu. Stanttaki görevlilerden bazılarının gülümsemesi dikkatlerden kaçmazken, aktivist sözlerine, "Efendim, bebek öldürme teknolojilerine bakıyoruz. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bebek katili o mu? Siz en iyi bebek öldürme teknolojisine mi sahipsiniz?" dedi. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.