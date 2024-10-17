Muhaliflerin bölgelerine topyekûn saldırı

Pazartesi günü İdlib ve çevresine yönelik 20'den fazla hava bombardımanı düzenleyen Rusya'ya ait savaş uçakları, dün de İdlib'in Ayn el-Zerka beldesinde bulunan Kilani Elektrik Santralini bombaladı. Bölgeye elektrik sağlayan Green Energy şirketi, Rus uçaklarının bombardımanları nedeniyle elektrik santralinin tamamen hizmet dışı kaldığını bildirdi. Rus uçakları bombardımanlarını yoğunlaştırırken karadan da Esed rejimi ve İran'a bağlı milis gruplar ile terör örgütü PYD/PKK militanları da çeşitli noktalara saldırılar düzenliyor. Suriye Sivil Savunma Örgütü (Beyaz Baretliler), Türkiye sınırına yakın Cerablus beldesi yakınlarında ortak noktalarda konuşlanan Esed rejimi ve PYD/PKK'ya bağlı militanlar, beldedeki bir okulu doğrudan top ateşiyle hedef aldı. Saldırıda iki öğrenci ve bir öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi. Rejime bağlı kuvvetler, salı gecesi de Halep'in batısındaki Etarib beldesinde 16 noktaya top ateşi saldırısı düzenlemişti. Beyaz Baretliler, söz konusu saldırıda 23 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Öte yandan, terör örgütü PYD/PKK kontrolünde bulunan Türkiye sınırındaki Menbiç beldesinde örgütün eğitim müfredatını reddeden aileler, iki haftadır çocuklarını okula göndermiyor. Eylül ayı sonunda bazı öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla örgütün yeni yıl için okullara dağıttığı kitaplarda terör örgütü liderlerini öven ve marksist/leninist ideolojiyi yayan bölücü fikirlerin yer aldığı sayfaları yayınlamıştı. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte, ideolojik eğitim müfredatına karşı çıkan aileler, iki haftadır çocuklarını okula göndermezken örgüte bağlı militanların bu ailelere baskı kurduğu belirtiliyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, örgüt militanları bazı aileleri çocuklarını okula göndermemeleri halinde ekmek tedarikini kesmekle tehdit etti. Konuya dair Suriye İslam Meclisi tarafından yayınlanan açıklamada ise örgütün terör örgütü DEAŞ gibi yerel halka kendi ideolojisini zorla dayattığı belirtilerek, mevcut eğitim müfredatının İslam dinine aykırı ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Marksist/Leninist din dışı fikirlerini içerdiği vurgulandı. Açıklamada, Suriye'nin dini ve kültürel kimliğini hedef alan bu müfredatın Suriye halkı tarafından reddedildiği kaydedildi.