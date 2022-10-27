Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce SAHA EXPO'da Gündeme Dair Her Şey'e özel açıklamalarda bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar hakkındaki Jitem açıklamasına tepki gösteren Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Asfaltın altına mayın döşeyip yoldan geçenleri patlatan, öğretmeni, doktoru öldüren ne atacaktık? Gül mü atacaktık? Tabi bomba atacaktık"

Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer bir konu ise yerli olmak milli duruşu olmak.

'Ne yazık ki Azerbaycan'a yardım ettik' diyenlerden değiliz biz. 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlerden değiliz. Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz, Libya'da olmayı doğru buluyoruz.

'ERDOĞAN AZ BİLE YAPMIŞ'

Azerbaycan'a ilişkin yardımlara değinen İnce, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a az yardım yapmış. Biz Cumhurbaşkanı olsaydık daha fazla yardım ederdik. Azerbaycan'a neden daha fazla yardım yapmamış. Bu konuda kim bir iş yapmışsa, siyasi görüşüne bakmaksızın, akrabalık ilişkisine bakmaksızın ben işine, teknolojisine bakarım. Benim cumhurbaşkanlığımda da bu işleri daha fazla destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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TSK'YA İFTİRAYA TEPKİ

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Saçmalık, bu PKK'ya ve terör örgütlerine hizmet etmektir. Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. TSK, PKK ile en ateşli çatışmaların yaşandığı günlerde bile buna tenezzül etmedi. Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir. Bu saçmalıklara ayıracak zamanımız yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, askerlerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek, bu tür saçmalıkları ve ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst olur, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar" dedi.

OYNAT 01:34 Muharrem İnce: Azerbaycan’a desteği, Libya’daki varlığımızı ve Mavi Vatan’ı destekliyoruz Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, savunma sanayii fuarı Saha Expo'yu ziyaret ederek yerli SİHA'ları inceledi. Gündeme Dair Her Şey'in sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarını övdü: Yoldan geçenleri patlatan, öğretmeni, doktoru öldüren teröristlere uçaklardan gül mü atacaklar? Tabii ki bomba atacaklar. 'Ne yazık ki Azerbaycan'a yardım ettik', 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlerden değiliz. Mavi Vatan'ı destekliyoruz.

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