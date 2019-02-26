Gündem Muhtar maaşları kesilecek mi?
POLİTİKA

Muhtar maaşları kalkıyor mu? Muhtar maaşları seçim öncesi kesilecek mi?

Muhtar maaşları kesilecek mi?

Türkiye hızla 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında bir kaç gündür konuşulan ‘Muhtar maaşları kesilecek’ iddiasını İçişleri Bakanlığı yetkilileri yalanladı.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmadan bir kare.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmadan bir kare.

Türkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kitlenmişken sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde muhtar maaşlarının kesilmesi için çalışmalar yapıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı.

KAFALARI KARIŞTIRAN İDDİALAR YALANLANDI

Söz konusu iddiaların seçimlere günler kala ortaya atılması ise kafaları karıştırdı.

yenisafak.com’un İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre iddiaların aslı astarı yok.

  • Bakanlık yetkilileri, muhtar maaşları ile ilgili herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade etti.

SEÇİM ÖNCESİ MUHTAR MAAŞLARI KESİLECEK İDDİASI

Seçim öncesi asılsız iddialar ile kamuoyunu etkilemeye çalışan bazı kesimler; Kanun çıkartılacağını hatta 31 Mart’tan önce yasalaşması için çalışmaların sürdürüldüğü, muhtarlıkta maaşlı sistem yerine gönüllülük esaslı sisteme geçileceğini iddia etti.

SAYILI GÜNLER KALA MUHTARLARIN ÇEKİLECEĞİ DE İDDİA EDİLDİ

Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından yerel seçimlerde yarışacak bir çok muhtar adayının seçimlerden çekilebileceği ve muhtarlığın artık rağbet görmeyeceği ileri sürüldü.

Ancak bu iddialar da İçişleri Bakanlığı yetkileri tarafından yalanlandı.

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?

Muhtar maaşları 2019'un Ocak - Haziran döneminde 1.911.69 TL. Temmuz - Aralık döneminde ise 2007.27 TL olacak.

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