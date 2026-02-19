Yeni Şafak
Münih Güvenlik Konferansı'nda Grönland küfürleşmesi!

04:0019/02/2026, Perşembe
Mette Frederiksen, Lindsey Graham.
Geçen hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir toplantı, diplomatik nezaket sınırlarını aşan sert bir tartışmayla gündeme geldi.

İddiaya göre ABD’li Senatör Lindsey Graham, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile yapılan görüşmede kontrolünü kaybetti. Toplantının, Münih’teki Bayerischer Hof’ta gerçekleştiği belirtilirken, görüşmede bazı ABD’li senatörler ve Kongre üyeleri de hazır bulundu. Amerikan haber sitesi Puck odada küfürlü ifadeler kullanıldığını yazdı. Danimarka basınından Berlingske ise olayların çok daha sert geçtiğini aktardı. İddialara göre Graham, konuşması sırasında Başbakan Frederiksen’e “küçük hanım” diye küçümseyici ifadelerle hitap etti. Graham’ın ayrıca, Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğunu ve “dünyanın en güçlü adamı” konumunda bulunduğunu vurguladığı öne sürüldü. Graham ile Başbakan Jens-Frederik Nielsen arasında da neredeyse tiyatrovari bir sahne yaşandı. Berlingske'ye konuşan kaynak, "Graham, alaycı bir şekilde doğrudan yüzüne esnedi" dedi.




