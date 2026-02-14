Almanya'dan ABD'ye 'tek taraflı hareket etmeme' uyarısı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı panelde transatlantik güvenliğinin geleceğini değerlendirdi. Pistorius, ABD'ye uyarıda bulunarak, "Çözüm, büyük bir gücün tek başına hareket etmesi olamaz." ifadelerini kullandı.
Boris Pistorius, kalıcı barış ve güvenliğin ancak uluslararası organizasyonların reforme edilip güçlendirilmesiyle mümkün olacağına işaret etti.
Konuşmasında Washington'un Grönland üzerindeki iddialarına ve Avrupa’yı dışlayan müzakere yaklaşımlarına atıfta bulunan Pistorius, bir NATO üyesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tartışmaya açılmasının müttefiklik ruhuna zarar verdiğini savundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ittifak içinde yeni bir görev dağılımına ihtiyaç duyulduğunu, Avrupa'nın konvansiyonel güçlerde liderlik üstlenmesi, ABD’nin ise stratejik ve nükleer caydırıcılık desteğini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve MİT Başkanı Kalın, Konferans'ta
Konferansa Türkiye'den, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.