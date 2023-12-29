Munzur Dağlarının bir başka güzellikleri: Yılkı atları

Kış aylarının gözdesi olan dağ çileğinin mevsimi geldi. Muğla ve Aydın yörelerinde yetişen dağ çileği, özenle tek tek toplanıyor. Bu mucizevi meyvenin, sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Dağ Çileği'nin tazesi de kurusu da şifa deposu. İşte, tüm vücudu yenileme gücüne sahip olan o meyvenin inanılmaz faydaları.