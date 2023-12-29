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Munzur Dağlarının bir başka güzellikleri: Yılkı atları

Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Munzur Dağlarındaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, gezgin fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

10:16 - 29/12/2023 Cuma
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Munzur Dağlarının bir başka güzellikleri: Yılkı atları
Munzur Dağlarının bir başka güzellikleri: Yılkı atları

Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Munzur Dağlarındaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, gezgin fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Ürkeklikleri ile bilinen ve Munzur Dağlarında sürü halinde gezen yılkı atların görüntüsü görenleri mest ediyor.

Ayrıca, yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalarda karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Fotoğraf tutkunları tarafından kayda alınan yılkı atları daha sonra bölgeden ayrılarak doğal yaşam alanlarında gözlerden kayboldu.



#Erzincan
#yılkı atları
#Munzur Dağı
3 saat önce
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