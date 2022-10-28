Gündem Muş Şenyaylada Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı
MUŞ

Muş Şenyayla'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Muş'un Şenyayla bölgesinde 513 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Muş Şenyaylada Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı
İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ile 513 personel görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş'un Şenyayla bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ile 513 personel görevlendirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.

Şırnak’ta Eren Abluka operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
Şırnak’ta Eren Abluka operasyonu başlatıldı
Afrikalıların derisi kitap kabı olarak kullanıldı

Afrikalıların derisi kitap kabı olarak kullanıldı

​Batılılar, Afrika'ya sadece sömürgeciliği değil "ırka dayalı" ayrımcılığı da getirdi.
Son 71 yılın zirvesine çıktı

Son 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da enflasyon tırmanışını sürdürüyor.
Türkiye Yüzyılıiçin büyük gün

'Türkiye Yüzyılı'
için büyük gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini açıklayacak.

'​İlk Evim' projesine başvuru yapacaklar dikkat.

ABD ve Avrupa ülkeleri almak için sıraya girdi.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

Bu eve 4 bin lira kira istediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.