Musluktan pis su akacak: Terkos'ta kritik eşikteyiz

İstanbul'a su sağlayan barajların yüzey alanının geçen yıla göre yüzde 18 küçüldüğü ortaya çıktı. Bu oranın yaklaşık bin 700 futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından yapılan araştırmada en çok küçülmenin 4,70 kilometre ile Terkos, 4,57 kilometre ile Büyükçekmece, 2,50 kilometre ile Sazlıdere Barajı'nda yaşandığı görüldü.