|
Gündem

Musluktan pis su akacak: Terkos'ta kritik eşikteyiz

İstanbul'un Avrupa yakasındaki Terkos Barajı’nda su seviyesi %10,82’ye düştü. Terkos’taki seviye %16’nın altına düştükten sonra suyun çamurlaştığı ve koktuğu belirtiliyor. İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, İstanbul’da nüfusun %65’inin yaşadığı Avrupa yakasında baraj doluluk oranının %7,9’a gerilediğine dikkat çekip, “2019-2023 döneminde 1 bardak kadar bile su kaynağı üretilmedi” dedi.

Burak Doğan
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kirli suyla mücadele için fazlaca karbon ve klor maddesi kullanılması gerekirken, bunun da ayrıca zararlı olabileceği ifade ediliyor.

Kirli suyla mücadele için fazlaca karbon ve klor maddesi kullanılması gerekirken, bunun da ayrıca zararlı olabileceği ifade ediliyor.

İstanbul’un Avrupa yakasını besleyen Terkos ve Alibey barajlarındaki su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Dün itibarıyla Terkos yüzde 10.82, Alibey Barajı ise yüzde 16.67 su seviyesine indi. Terkos Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 16’nın altına düşmesi ise son derece riskli. Uzmanlar, su azaldıkça zemindeki çamurların musluklardan akan suya karışabileceğini ifade ediyor.Kirli sudan kurtulmak için fazlaca karbon, klor maddesi kullanılması gerekiyor. Bu maddelerin aşırı kullanımı da halk sağlığına zarar veriyor.


KOKULU KİRLİ SU TEHLİKESİ

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yaşanan su kesintileriyle birlikte barajlardaki su seviyesindeki ciddi düşüş uzmanları korkutuyor. Özellikle Avrupa yakasına su sağlayan Terkos ve Alibey barajlarındaki su seviyesine dikkat çeken İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, “Terkos ve Alibey barajlarındaki su miktarı kişi başı 4 litrenin altına düştü. 25 Eylül itibarıyla Avrupa yakasında barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 7,9 kişi başına düşen su miktarı 3,99 m3 seviyesine indi” dedi.


YENİ SU KAYNAĞI ÜRETMEDİLER

İstanbul’da nüfusun yüzde 65’inin yaşadığı Avrupa yakasına işaret eden Hasanoğlu, “İBB 2019-2023 döneminde İstanbul’un ihtiyacını karşılayacak yeni bir su kaynağı üretmedi. 1 ton, 1 litre, 1 bardak bile yeni su kaynağı ortaya çıkarılamadı. İstanbul artık mevcut su kaynaklarını verimli kullanmak mecburiyetinde” diye konuştu.


KİRLİ SU RİSKİ KAPIDA

Uzmanlar, özellikle Terkos Barajı’nda seviye düştükçe kirli ve kokulu suyun evlere girebileceği uyarısında bulundu. Kirli suyla mücadele için fazlaca karbon ve klor maddesi kullanılması gerekirken, bunun da ayrıca zararlı olabileceği ifade ediliyor.


#İstanbul
#baraj
#Terkos
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: 12 ay boyunca verilecek