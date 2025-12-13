Yeni Şafak
Muş’ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 26 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

17:4613/12/2025, Cumartesi
Muş’ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 26 yerleşim yerinin yolu, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, özellikle kırsal bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.


Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için sabahın erken saatlerinde çalışma başlatan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu köy yollarında zorlu bir mesai yürüttü. Zincir takarak ilerleyen ekipler, sarp dağlar arasındaki karlı ve buzlu güzergâhlarda iş makineleriyle yoğun çaba sarf etti.


Yapılan çalışmaların ardından kapanan 26 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açılırken, ekiplerin muhtemel yeni kapanmalara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



#Muş
#kar
#yağış
