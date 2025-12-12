Yeni Şafak
Başkale’de kar yağışı etkili oldu

21:1112/12/2025, Cuma
IHA
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Van’ın Başkale ilçesinde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasi yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

 İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Karla mücadele ekipleri trafikte aksamaların olaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

