Mustafa Destici'den 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin FETÖ ve CHP eliyle kurulan kumpas sonrası adaylıktan çekilmesine değinen Destici, "İnce'ye sopanın ucunu gösterdiler. Bunların hepsi planlı, en son Rusya'yı işaret etmesi de bunun sonucu. Kılıçdaroğlu ve ekibinin bundan haberi vardı, ön alarak bu işin içinde biz yokuz algısını oluşturmaya başladı." diye konuştu.