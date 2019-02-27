Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının Muğla İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

CHP Konacık Mahallesi Seçim Ofisi'ndeki açıklamaya CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan, eşi Hülya Saruhan, avukatı Ali Can Gürkan, danışmanı Burcu İlhan, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer katıldı. CHP İlçe Başkanı Başkanı Halil Karahan, buradaki konuşmasında, şunları kaydetti:

"Gelinen bu sürecin ilk saatlerinde İl Başkanımız ve Muğla milletvekillerimiz ile Muğla İl Seçim Kurulu'na yasal süreçte hukuki açıdan hiçbir sorunumuz olmadığını; Bodrum Belediye Başkan adayımız Mustafa Saruhan'ın adaylığının iptal edilmesinin yasalara uygun olmadığını gerekçeleri ve ilgili yasa maddeleri ile belirtip, itiraz ederek, gerekli müracaatlarımızı yaptık.

Saruhan ile ilgili üç ayrı mahkemede verilen üç ayrı ceza, zaten son İmar Barışı düzenlemesi ile geçerliliğini yitirmiştir. Yani bugün bu dava devam ediyor olsaydı, üç mahkeme kararı da düşecekti. Bahse konu Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinin bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile seçilme hakkı yönünden iptal edilmiştir. Yani ayrı ayrı üç mahkeme ile ilgili dosyaların tek bir dosya gibi karar verilmesini yani tek bir suç gibi değerlendirilerek karar verilmesini halkımızın takdirine bırakıyoruz."

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Saruhan'ın bu süreçte 5 yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Meclis üyeliği yaptığını da hatırlatan Karahan, "Tüm bu süreçte görevini yapmasına engel hiçbir yasal olumsuzluk olmamıştır. Ayrıca bu süreç içerisinde defalarca belediye başkan vekilliği yapmış, hiçbir yasa dışı uygulamanın içerisinde olmamıştır, bununla ilgili hiçbir yasal uyarı da yapılmamıştır. Saruhan'a yapılanlar tam bir hukuksuzluktur. Bu kararın siyasi bir karar olduğu ortadadır. YSK tarafından hızla düzeltileceğine inancımız sürmektedir. Her ne olursa olsun bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm kamuoyununda bu şekilde değerlendirdiğini biliyoruz" diye konuştu.

YSK'nın itirazlarını reddetmesi halinde nasıl bir yol izleyecekleri sorusuna ise Karahan, şu yanıtı verdi:

"Partimiz seçimlere katılacak. Gerekirse Mustafa Saruhan'ın da kampanyada yer alacağı yeni bir adayla devam edeceğiz. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kazanan Bodrum olacak. Mustafa Saruhan 31 Mart'a kadar partimizde bir nefer gibi çalışacak, beraber bu süreci birlikte götüreceğiz."

Saruhan: Bunlar siyasette var

Adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan da hukuka ve kurullara inancı olduğunu belirtip, "Siyasi süreçte bunlar yaşanan şeyler. Geçen dönemle ilgili almış olduğumuz cezalar olabiliyor. Bütün kamu görevlileri için belediye başkanları için olabilen şeyler bunlar. O zamanki yapılan suçlamalar ve yargılamaların günümüz koşullarında birçoğu ortadan kalkmış, infaz süresi devam etmiyor, bitmiştir. Kamu görevi yapma ile ilgili herhangi bir endişe yoktur" dedi.

"Bodrum halkı neye, ne şekilde karar verebileceğini bilir" diye sözlerini sürdüren Saruhan, "Elbette işe başka yönlerden bakanlar da olabilir. Ancak şu bir gerçek; İlçe Seçim Kurulu bizimle ilgili dosyaları incelemiş ve bir karar vermiştir. Bu süreç olumlu yönde giderken böyle bir kararla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bu bizi etkiledi, bizim için sürpriz oldu ama bunlar siyasi arenada olabilen şeyler. Şikayet eden de bellidir, itiraz eden de bellidir. Bodrum halkı ve kamuoyu şundan emin olsun ki arkamda gördüğünüz takım, dimdik ayakta. Bu takımın başında şahsımda var ve olacaktır. Bundan sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz, sabırla gelişmeleri takip edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu kararı veren de bizim yaptığımız itirazı değerlendirecek olan da bir insandır, kamu görevlisidir ve kamu menfaati ve vicdanını dikkate alarak bir karar alacağından şüphem yoktur" diye konuştu.

YSK, Saruhan için yapılan itirazı reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti. CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği bildirildi.

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