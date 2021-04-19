Müşteri gibi davranan sivil polis 'korsan taksici'yi yakaladı

Açıkça internet üzerinden ilan verilmesine tepki gösteren Keskin, Bunu emniyetin, belediyenin görmesi lazım. Onların buna el koyması lazım. Kimlerin olduğunu, duraklarını biliyoruz ama biz ona bir şey yapamayız. Bunlara da göz yumuluyor demek ki. Biz o kadar ciroyu göremiyoruz. Ben şoför olarak çalışıyorum 350 lira yevmiye veriyoruz. 24 saatte kalan 100-150 lira. Durağına bağlı ama o kadar kazandıklarını sanmıyorum. İnsanları cezbedip oraya çekmeye çalışıyorlar şeklinde konuştu. Bir başka taksici Şener Bilici de Taksiciler Esnaf Odası'nın bu konuda gerekli mücadeleyi vermesi gerektiğini ifade etti. Bilici, Korsana 'hayır' diyoruz karşıyız ama odamızın da bunlarla ilgili mücadele vermesi lazım. Biz esnaf olarak sıkıntıdayız. Bu kişilere bir yaptırım yok. Onlar da istedikleri gibi çalışıyor. İnternet ilanı görmedim ama gazete ilanını gördüm. Gazetede 'kendi aracınızı getirin, çalışın' yazıyordu. Sarı taksi ilanı değildi ya da 'plakanızı getirin' yazmıyordu. Belli ki korsan taksi ilanı. O kadar yüzsüzleşmişler ki, biz Aksaray'da durakta müşteri beklerken yanımızdan müşteri alıp gidiyorlar açıklamasında bulundu.