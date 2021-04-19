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Gündem Müşteri gibi davranan sivil polis korsan taksiciyi yakaladı
ADANA

Müşteri gibi davranan sivil polis 'korsan taksici'yi yakaladı

Suriye uyruklu korsan taksici, bir polis memurunun müşteri gibi davranıp aracına binmesiyle yakalandı. Korsan taksiciye 6 bin 700 TL ceza kesilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Haber Merkezi DHA İHA
Müşteri gibi davranan sivil polis korsan taksiciyi yakaladı
Polisin yaptığı evrak kontrolünde M.B.H.’nin, çalışma izni olmadığı halde taşımacılık yaptığı belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bir kişinin korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaştı.

Trafik polisi, cep telefonuyla aradığı Suriye uyruklu M.B.H. ile Buruk Mezarlığı’na 100 TL karşılığında kendisini götürmesi için anlaştı.

Sivil polis memuru, M.B.H’nin korsan taksi olarak kullandığı otomobiline bindi. Mezarlığa geldiğinde M.B.H.’nin kullandığı araç, başka bir polis ekibi tarafından durduruldu.

6 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

Cezadan kurtulmak için aracına binen kişinin arkadaşı olduğunu öne süren M.B.H., müşterisinin sivil polis olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Polisin yaptığı evrak kontrolünde M.B.H.’nin, çalışma izni olmadığı halde taşımacılık yaptığı belirlendi.

Sürücüye 6 bin 700 TL para cezası uygulanırken, aracı ise trafikten 60 gün men edildi.

Sivil polis müşteri gibi korsan taksiye bindi: Sürücü 8 bin 349 lira ceza yedi
HAYAT
Sivil polis müşteri gibi korsan taksiye bindi: Sürücü 8 bin 349 lira ceza yedi

Korsan taksicilerden pes dedirten yöntem: Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da neredeyse her ilçede durağı ve aracı bulunan korsan taksiler, gün geçtikçe sosyal medya ve internet aracılığı ile yayılıyor. Cezai yaptırımı olmasına rağmen kanunsuz olarak çalışan korsan taksiciler, şimdi de internet üzerinden şoför ve araç ilanı vermeye başladı. Binlerce ilanın bulunduğu bir sitede, 'kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti' gibi ilanlarla korsan taksiciliğe devam ediyorlar.
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Taksicilik yapan Mustafa Durdağ, taksi şoförü olarak iş aradığı dönemde internette çoğunlukla korsan taksi ilanlarıyla karşılaştığını belirtti. Apartmanlarda broşür dağıtıldığını ve el ilanları verildiğini söyleyen Durdağ, Sosyal ağlara girdiğiniz zaman yasalmış gibi ilanlara rastlayabiliyorsunuz. O ilanlarda aile taksisi, şehirlerarası ya da şehir içi taksi yazıyor. Orada telefon numaraları da var. Bizim gibi hizmet verebiliyormuş gibi ilan veriyorlar. Ben sarı taksi şoförü olarak çalışmak istediğimde hep onlar karşıma çıktı. 5-6 tane bu şekilde ilan gördüm. İlanlarda aracınızla gelip çalışabilirsiniz, şoför olabilirsiniz yazıyor. Fiyat tarifeleri bile yer alıyor. Bakırköy'den Bağcılar 25 lira yazar normalde onlarda daha yüksek fiyatlar vardı. Evlere kadar el ilanları, mıknatıslı afişler dağıtıyorlar. Yasal dayanağı yok bir önlem alınmalı dedi.
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Korsan taksi sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyen taksici Mehmet Kesin ise, Korsan taksicilik haksız yere kazanılan bir kazanç. Ciddi anlamda çok korsan var piyasada. 18 bin taksi varsa 9 bini korsan diyebiliriz. Başakşehir tarafında artık bu işi lüks araçlarla yapıyorlar. Bizim ekmeğimizle oynuyorlar. Biz burada müşteri bekliyoruz onlar iş yapıyor. Bizden çok kazanıyorlar çünkü vergisi yok. Ben indi bindi ücreti olarak 13 lira alıyorsam, onlar da aynı ücreti alıyor. İnsanlar neden tercih ediyor anlamış değilim diye konuştu.
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Açıkça internet üzerinden ilan verilmesine tepki gösteren Keskin, Bunu emniyetin, belediyenin görmesi lazım. Onların buna el koyması lazım. Kimlerin olduğunu, duraklarını biliyoruz ama biz ona bir şey yapamayız. Bunlara da göz yumuluyor demek ki. Biz o kadar ciroyu göremiyoruz. Ben şoför olarak çalışıyorum 350 lira yevmiye veriyoruz. 24 saatte kalan 100-150 lira. Durağına bağlı ama o kadar kazandıklarını sanmıyorum. İnsanları cezbedip oraya çekmeye çalışıyorlar şeklinde konuştu. Bir başka taksici Şener Bilici de Taksiciler Esnaf Odası'nın bu konuda gerekli mücadeleyi vermesi gerektiğini ifade etti. Bilici, Korsana 'hayır' diyoruz karşıyız ama odamızın da bunlarla ilgili mücadele vermesi lazım. Biz esnaf olarak sıkıntıdayız. Bu kişilere bir yaptırım yok. Onlar da istedikleri gibi çalışıyor. İnternet ilanı görmedim ama gazete ilanını gördüm. Gazetede 'kendi aracınızı getirin, çalışın' yazıyordu. Sarı taksi ilanı değildi ya da 'plakanızı getirin' yazmıyordu. Belli ki korsan taksi ilanı. O kadar yüzsüzleşmişler ki, biz Aksaray'da durakta müşteri beklerken yanımızdan müşteri alıp gidiyorlar açıklamasında bulundu.
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Korsan taksicilerden pes dedirten yöntem: Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar
İstanbul'da sayıları gün geçtikçe artan korsan taksiciler tüm yasaklara rağmen çalışmaya devam ediyor. Korsan taksiciler şimdi de internet üzerinden ilan vermeye başladı. Binlerce ilanın bulunduğu bir sitede, 'kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti' gibi ilanlarla korsan taksiciliğe devam ediyorlar.


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