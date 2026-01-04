Müşterisiyle alay etmişti: Bedri Usta'ya resen soruşturma başlatıldı

Aydoğdu'nun paylaşımları tepki toplarken, Ticaret Bakanlığı söz konusu işletmeye yönelik 'haksız fiyat artışı' nedeniyle işlem başlatmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Kadıköy şubesinde bir müşterinin yemek fişini sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelen tartışmaların ardından, paylaşımları nedeniyle tepki çeken Bedri Usta Kebap işletmesinin sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma açıldı.
Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerine yer verildi.
Sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti
Bir sosyal medya kullanıcısının Bedri Usta restoranlarının Kalamış şubesinde yediği yemekten sonra paylaştığı adisyon, Bedrettin Aydoğdu'nun tepki göstermesine neden olmuştu.
Müşteri, restoran zincirinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin ardından yaptığı paylaşımda restorandaki fiyatlara isyan ederek
, "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği. Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı"
ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu paylaşımın ardından işletme hakkında Ticaret Bakanlığı, 5 ayrı ürün hakkında 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken, bu duruma tepki gösteren Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine tepki gösteren müşteriyi paylaşarak
"Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör"
ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşım sosyal medyada tepkilere neden olurken, Aydoğdu özür dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı;
"Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.
Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermektir. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.
Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.
