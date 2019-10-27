Gündem Müttefikliğe uygun davranın
POLİTİKA

Müttefikliğe uygun davranın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas’a Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun davranmasını istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, Almanya’nın ‘güvenli bölge’yi uluslararası güçlerin kontrol etmesi isteğine “Bu saatten sonra bu bölgelerin terörden arındırılması ve insani konulara odaklanılması faydalı olur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heiko Maas ve Mevlüt Çavuşoğlu
Heiko Maas ve Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye, Suriyelilerin eve geri dönmesi için askeri harekât düzenlerken "Kürtler katlediliyor" şeklinde kampanya yapan Almanya, şimdi Ankara'nın 'güvenli bölge'sini uluslararası güçlerin kontrol etmesini istiyor. Bu teklifi iletmek üzere dün Ankara'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Temasın ardından düzenlenen basın toplantısında Berlin'in teklifine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Suriyelilerin ve yerinden edinilmiş insanların gönüllük esasına göre bu bölgelere güvenli şekilde dönmesi sözkonusu. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Bu saatten sonra bu bölgelerin terörden arındırılması ve insani konulara odaklanılması daha faydalı olur" dedi. İsrail ve Avrupa ülkelerinin Suriye'nin terör örgütlerince işgal edilirken sessiz kaldığını, ancak Türkiye'nin müdahalesi sonrası konuşmaya başladığını anlatan Çavuşoğlu şunları söyledi:

BÖLMEK İSTEDİNİZ

"YPG/PKK, İsrail'in başını çektiği Fransa dahil birçok ülke, Suriye'yi bölmek isterken hiç kimse Suriye'nin toprak bütünlüğüne bu kadar hassasiyet göstermiyordu. Biz Türkiye olarak buna bağlıyız. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriyelilerin gönüllü şekilde dönmesi konusunda en hassas ülke biziz. Ege adalarında mülteciyi taşıyan birçok bot vuruldu, delindi. Bu insanları zorla göndermek insani de değil, aynı zamanda da suç. Suriye'deki sorunun birçok boyutu var. Bir ülkenin tek başına üstesinden gelmesi mümkün değil. Birlikte çalışırsak insani dramları azaltabiliriz. Suriye Milli Ordusu'nu 'cihatçı' diye nitelendirmek de doğru değil. Çünkü Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 3 binden fazla DEAŞ'lıyı biz onlarla beraber etkisiz hale getirdik. SMO, DEAŞ ile mücadele ederken alkışlıyoruz, PKK ile mücadele ederken 'çihatçı' diye gerçek dışı ithamlarda bulunulması doğru değil. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemli."

KABUL EDİLEMEZ!

Çavuşoğlu, ABD yönetiminin PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Mustafa Abdi'yi Washington'da ağırlamak istemesine de şu tepkiyi verdi: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması doğru değil. PKK'nın önden gelen teröristlerinden bir tanesidir. Türkiye'deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştır. Böyle bir teröristle ABD Başkanı'nın konuşması, diyalog kurması kabul edilemez. Bir insanın bir ismi olur. Bunun terörist olduğu belli de ismi nedir, her gün isim değiştiriyor. Bir insan niye kod adı kullanır? General Mazlummuş, oymuş buymuş, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yayınlanan kırmızı bültenin bir kopyasını ve diğer belgeleri, bir notayla ABD tarafına ilettik."

FETÖ ilişkisini ifşa eden kovuluyor
GÜNDEM
FETÖ ilişkisini ifşa eden kovuluyor
ABD savunmasız vegüçsüz bir Türkiye istiyor

ABD savunmasız ve
güçsüz bir Türkiye istiyor

​ABD yine S-400 şantajına hazırlanıyor.
Barış Pınarındanbereket fışkıracak

Barış Pınarı'ndan
bereket fışkıracak

Tel Abyad ve Rasulayn'da tarım ve hayvancılık hamlesi.
Milli Orduvatanı için savaşıyor

Milli Ordu
vatanı için savaşıyor

​Suriye Milli Ordusu 3 harekatta toplam 1018 şehit verdi.
Protestolar devam ediyor

Protestolar devam ediyor

​Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, ölü sayısı 63'e yükseldi.
Fenerbahçe evinde şov yaptı

Fenerbahçe evinde şov yaptı

​Sarı lacivertliler Kadıköy'de Konyaspor'a 5 gol attı.
İş dünyasında<br>'like' çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.