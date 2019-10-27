Müttefikliğe uygun davranın

Türkiye, Suriyelilerin eve geri dönmesi için askeri harekât düzenlerken "Kürtler katlediliyor" şeklinde kampanya yapan Almanya, şimdi Ankara'nın 'güvenli bölge'sini uluslararası güçlerin kontrol etmesini istiyor. Bu teklifi iletmek üzere dün Ankara'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Temasın ardından düzenlenen basın toplantısında Berlin'in teklifine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Suriyelilerin ve yerinden edinilmiş insanların gönüllük esasına göre bu bölgelere güvenli şekilde dönmesi sözkonusu. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Bu saatten sonra bu bölgelerin terörden arındırılması ve insani konulara odaklanılması daha faydalı olur" dedi. İsrail ve Avrupa ülkelerinin Suriye'nin terör örgütlerince işgal edilirken sessiz kaldığını, ancak Türkiye'nin müdahalesi sonrası konuşmaya başladığını anlatan Çavuşoğlu şunları söyledi:

BÖLMEK İSTEDİNİZ

"YPG/PKK, İsrail'in başını çektiği Fransa dahil birçok ülke, Suriye'yi bölmek isterken hiç kimse Suriye'nin toprak bütünlüğüne bu kadar hassasiyet göstermiyordu. Biz Türkiye olarak buna bağlıyız. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriyelilerin gönüllü şekilde dönmesi konusunda en hassas ülke biziz. Ege adalarında mülteciyi taşıyan birçok bot vuruldu, delindi. Bu insanları zorla göndermek insani de değil, aynı zamanda da suç. Suriye'deki sorunun birçok boyutu var. Bir ülkenin tek başına üstesinden gelmesi mümkün değil. Birlikte çalışırsak insani dramları azaltabiliriz. Suriye Milli Ordusu'nu 'cihatçı' diye nitelendirmek de doğru değil. Çünkü Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 3 binden fazla DEAŞ'lıyı biz onlarla beraber etkisiz hale getirdik. SMO, DEAŞ ile mücadele ederken alkışlıyoruz, PKK ile mücadele ederken 'çihatçı' diye gerçek dışı ithamlarda bulunulması doğru değil. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemli."

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KABUL EDİLEMEZ!

Çavuşoğlu, ABD yönetiminin PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Mustafa Abdi'yi Washington'da ağırlamak istemesine de şu tepkiyi verdi: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması doğru değil. PKK'nın önden gelen teröristlerinden bir tanesidir. Türkiye'deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştır. Böyle bir teröristle ABD Başkanı'nın konuşması, diyalog kurması kabul edilemez. Bir insanın bir ismi olur. Bunun terörist olduğu belli de ismi nedir, her gün isim değiştiriyor. Bir insan niye kod adı kullanır? General Mazlummuş, oymuş buymuş, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yayınlanan kırmızı bültenin bir kopyasını ve diğer belgeleri, bir notayla ABD tarafına ilettik."