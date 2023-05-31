Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ederek New York'ta yaşayan Türk bir kadın metroda saldırıya uğramıştı. Bilmediği bir kişi tarafından raylara itilen Emine Yılmaz Özsoy'un durumu ağır. Zorlu bir ameliyat geçiren Özsoy için bağış kampanyası başlatıldı.