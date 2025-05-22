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Nakliye asansörünün elektrik teliyle temas etmesi sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Nakliye asansörünün elektrik teliyle temas etmesi sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

11:0322/05/2025, Perşembe
IHA
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Batuhan Koçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Batuhan Koçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de evden eşya çıkarmak için kurulan nakliye asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Denizli Pamukkale'de taşınma olan bir evin eşyalarının nakliyesi için asansör kuruldu. Eşyaların nakliyesi sırasında asansör elektrik telleri ile temas etti. Bu sırada Batuhan Koçan (22) ise akıma kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri akımdan kurtarılan genci ambulansla hastaneye sevk etti. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Batuhan Koçan kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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