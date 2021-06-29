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ADANA

Narenciyenin kabusu geri döndü: Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor

Adana'da kış aylarının kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış yaşandı. Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanlar dolarken, yetkililer önlem alınmasını aksi takdirde bu sene ihracatın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Narenciyenin kabusu Akdeniz meyve sineği geri döndü
Akdeniz meyve sineği popülasyonunda son 3 yıla göre rekor bir artış yaşandı.

Akdeniz meyve sineği, önlem alınmazsa meyve bahçelerini kırıp geçiriyor. 2018 yılında hava ılıman geçince büyük bir popülasyona ulaşan turunçgil başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden, ihracatı durma noktasına getiren Akdeniz meyve sineğine karşı kentte ilaçlamalar sıklaştı.

Akdeniz meyve sineği popülasyonunda son 3 yıla göre rekor bir artış yaşandı.
İHA
Akdeniz meyve sineği popülasyonunda son 3 yıla göre rekor bir artış yaşandı.

Üreticiler zararlı karşısında bilinçlenmeye başladı. Ancak bu sene kış mevsiminde havanın kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda son 3 yıla göre rekor bir artış yaşandı. Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanların hepsi doldu.

Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanların hepsi doldu.
İHA
Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanların hepsi doldu.

"Meyvelerin tarlada kalması popülasyonu arttırdı"

Şekerli meyveleri yiyerek beslenen Akdeniz meyve sineğine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana’da havalar ısındı ve sert çekirdekli geç çıkan meyvelerde sinek oluştu. O meyvelerin tarlada kalması da bu sineğin popülasyonunu arttırdı. Akdeniz meyve sineği hava 16 derecenin altına düşene kadar yumurta bırakmaya devam eder. 2018 yılında popülasyon çok arttı ve Adana Valiliği öncülüğünde sürekli toplantılar yaptık. Yüreğir Ziraat Odası olarak bizler de sürekli köylere ilaç dağıttık ve bu popülasyonu kırdık” diye konuştu.

40 gün önce asılan tuzakların içerisi sinek doldu.
İHA
40 gün önce asılan tuzakların içerisi sinek doldu.

"Tuzakların içerisi sinek dolmuş"

30 Haziran itibariyle tekrardan ilaçlamanın başlayacağını belirten Doğan, "Akdeniz meyve sineği genelde zehirli yem, kısmi dal ilaçlaması olarak uygulanır. 1 ağaç boş, 1 ağaç dolu olmak şeklinde ağacın güney ve batı yönüne omuz pompasıyla ilaçlar atılır. Amacımız Akdeniz meyve sineği popülasyonunu kırmak. du” dedi.

Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanların hepsi doldu.
İHA
Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanların hepsi doldu.

"Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor"

Önlem alınması gerektiğini aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle devam etti:

  • "Önlem alınmazsa turunçgil çok zarar görecek. Şeftali ve nektarinin de ilk ürünlerinde sıkıntı olmadı ancak son ürünleri Akdeniz meyve sineği vurdu. Bu sinek genelde tatlı ürünleri tercih eder. Ovamızda da tatlı ürün çok. Burada belediyelere de iş düşmekte. Kentimizde hayvan ahırları olan bölgelerin, pazarların ilaçlanması lazım. Çiftçilerimizin de burada kültürel önlemleri alması gerekir. Eğer bu önlemler alınmazsa ileride büyük bir tehlike bizleri bekliyor."

Akdeniz meyve sineği, önlem alınmazsa meyve bahçelerini kırıp geçiriyor.
İHA
Akdeniz meyve sineği, önlem alınmazsa meyve bahçelerini kırıp geçiriyor.

"Meyve ihracatı sıkıntılı olacak"

Son 3 yılın rekor popülasyonunun yaşandığını kaydeden Doğan, “2021 yılının 2018 yılından daha tehlikeli olacağını şimdiden görüyoruz. Çünkü 2019 ve 2020 yıllarında havaların yağışlı geçmesinden dolayı toprağın 2-3 santimetre altında olan Akdeniz meyve sineği yavruları öldü. Ancak bu sene hava sıcak gittiği ve kış sert geçmediği için popülasyon arttı. Her yılda Adana’da sert çekirdekli meyve ekim alanları artmakta. Bu bizim için bir tehlike. Bunun önüne geçmezsek yurt dışına meyve ihracatı sıkıntılı olacak” dedi.

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan sinek tuzaklarının çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Doğan, gümrük kapılarında bir tek Akdeniz meyve sineği vurgununa rastlandığında ihracatın karşı ülkeye gerçekleşmediğini, bunun örneklerinin geçmiş yıllarda yaşandığını belirtti.

İstanbul'da Batı Nil virüsü paniği: Ateş ile eklem ve kas ağrısı yapıyor
FOTOĞRAF 6
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Sivrisinekler ile 50'ye yakın virüs türü bulaşabiliyor. Onlardan biri de Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden insanlara bulaşıyor. Ateş, eklem ve kas ağrısı yapan virüs, İstanbul'da yapılan çalışmada kuşlarda da bulundu. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından yaklaşık bir senedir ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı inceledi. İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı.
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.
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Sekiz kargada virüs olduğunu saptadık<br><br> Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor o şekilde bir bulaşması var. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik. Biz kargalardan örnekler topladık. 8 kargada Batı Nil Virüs'ünü saptadık şu anda dedi.
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Ölü kuşlara dokunup, ellerini ağızlarına götürmesinler<br><br> Yılmaz, Halkımız 'Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor' gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor diye konuştu.
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Karga, sığırcık ve saksağanlarda görülüyor<br><br> Yılmaz, Kuştan kuşa sivrisinek bulaştırıyor. Biz aslında bu virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğunu düşünüyoruz. Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor. Direkt temasla bir bulaş söz konusu değil. Karga sığırcık ve saksağanlarda bunlar çok görülüyor. ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da Batı Nil virüsü paniği: Ateş ile eklem ve kas ağrısı yapıyor
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmada 36 kuştan 8 karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var" diyerek uyardı.


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