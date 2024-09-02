Narin’in amcası mesajları neden sildi?

Diyarbakır'da 12 gün önce kaybolan Narin'i arama çalışmaları komandoların desteğiyle devam ediyor. Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önceki gün yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan amca Salim Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı. Salim Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı iddia edildi. Öte yandan amca Gören'in, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi