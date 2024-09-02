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Narin’in amcası mesajları neden sildi?

Burak Doğan
04:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:58 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Diyarbakır'da 12 gün önce kaybolan Narin'i arama çalışmaları komandoların desteğiyle devam ediyor. Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önceki gün yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan amca Salim Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı. Salim Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı iddia edildi. Öte yandan amca Gören'in, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi

Salim Güran

DNA DA EŞLEŞTİ

Salim Güran’ın gözaltına alınmasının ardından otomobilinde yapılan incelemede Narin Güran’ın DNA’sı tespit edildi. Amca Güran’ın aracındaki DNA örneği ile Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi.



#Narin Güran
#Diyarbakır
#Salim Güran
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