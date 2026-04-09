Narkotik ekipleri bastı: Evini kenevir serasına çevirmiş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametinden çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Melikgazi ilçesinde M.K.’nin ikametinde Talas ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; 330 gram uyuşturucu madde, 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet aydınlatma sistemi ve iklimlendirme sistemine ait muhtelif malzemeler ele geçirildi.
M.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.