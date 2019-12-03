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POLİTİKA

NATO adımı

Bir taraftan Mısır ile anlaşma yaparak Ankara’nın önünü kesmeye çalışan Atina, diğer yandan da umudunu NATO zirvesine bağladı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Londra’daki zirvede Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı destek isteyeceğini açıkladı

Talha Menteş Yeni Şafak
Kyriakos Mitsotakis
Kyriakos Mitsotakis

Türkiye ve Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşmasının ardından Yunanistan’daki çalkantılar sürüyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, bugün İngiltere’nin başkenti Londra başlayacak NATO zirvesinde, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı askeri anlaşmaya karşı destek isteyeceğini açıkladı. Partisinin toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “İttifak, üye devletlerinden birinin açıkça uluslararası hukuku ihlal etmesine ve bir diğer üye devlete zarar verme amacında olmasına kayıtsız kalamaz” dedi.

MEB ADIMLARI HIZLANDI

Diğer taraftan Akdeniz’de Türkiye karşıtı ittifak üyelerinden Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları Sameh Shoukry ve Nikos Dendias, önceki gün Kahire’de konuyu görüştüler. Yunan Bakan Dendias, Mısırlı meslektaşı Sameh Soukry ile Kahire’de buluştuktan sonra yaptığı açıklamada, “Yunanistan ile Mısır arasındaki Münhasır Ekonomik Bölgeleri tanımlamak ve tasfiye etmek için uzman ekipler arasındaki görüşmeleri hızlandırmaya karar verdik” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafez ise Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmeden sonra Türkiye - Libya arasındaki anlaşmayı ‘yasadışı’ olarak nitelendirerek bir skandala imza attı.

TEHDİDİNİ TEKRARLADI

  • Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Kahire dönüşü yaptığı açıklamada, BM’nin tanıdığı Fayez al-Sarraj hükümetini tanımadığını, Libya’nın Yunanistan büyükelçisini, Cuma gününe kadar Türkiye ile yapılan anlaşmanın kopyasını getirmemesi halinde istenmeyen adam ilan ederek ihraç edeceklerini ifade etti. Dendias, “Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Libya’ya silah temininde bulunduğu ve ambargoyu ihlal ettiği ihtimali çok yüksek. Fayez al-Sarraj’ın anlaşma imzalama yetkisi bulunmuyor ve Libya Parlamentosu’nun anlaşmayı onaylama olasılığı da yok” diyerek Atina’nin paniğini ortaya koydu.

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