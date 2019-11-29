NATO endişeleri gidermeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Resmi Konutu’ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, NATO’nun Türkiye ile ilgili güvenlik planına ABD’nin itirazı hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, NATO’nun müttefiklerini koruma anlamında planlarının belirli aralıklarla yayımlandığını hatırlatarak kuzeyin Baltık ülkelerini ve güneyin Türkiye’yi kapsadığını aktardı.

ENDİŞELERİ KARŞILAMALI

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “NATO’nun tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi lazım. Güvenlik endişelerini karşılamada bazı ülkeler itiraz ederse bu kez NATO içinde birlik olmaz. NATO içinde kararlar zaten konsensüsle olur. Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO’nun mukabele planına karşı değiliz ama Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım. Biz de müttefikiz. Bunun görüşmelerini sürdürüyoruz. NATO Genel Sekreteri’nin bazı teklifleri oldu. Onu müzakere ediyoruz.”

İLİŞKİLERİMİZE YAKIŞMIYOR

Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye, Irak ve bölgesel yönetimi ilgilendiren güvenlik meselelerinin ele alındığını belirtti. Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin de bazı bilgileri Barzani’ye aktardığını söyledi. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin de konuşulduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Son zamanlarda bazı ürünlerimize yönelik yasaklar getirildi. Bunları doğru bulmuyoruz. Hele hele başka ülkelerin baskısıyla bu tür yasakların ilişkilerimize yakışmadığını vurgulamak isterim. Gümrük kapı işlemlerinin hızlandırılması gerekiyor. Daha önce Irak’tan kaynaklanan çifte vergilendirme işlemi vardı. Bu konularda olumlu adımlar atıldı” dedi.

REKLAM

İlk ziyareti Türkiye’ye

Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani’nin IKBY Başbakanı olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Bunun sembolik anlamı da vardır” dedi. Barzani’yi daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul etti.

PKK’nın varlığını onaylamıyoruz

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK’nın Irak’ın Sincar bölgesindeki varlığı hakkındaki soruyu yanıtlarken, Sincar’ı şu anda IKBY’nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi. Barzani, “Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK’nın Sincar ve Irak’ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız” ifadesini kullandı. Öte yandan Barzani, görüşmelerde Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durduklarını kaydetti.