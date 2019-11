NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına dair birçok farklı fikir var ama Türkiye değerli bir müttefikimiz

Stoltenberg, DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı ABD'yi tebrik ederek, "Bu, uluslararası terörle mücadelede çok önemli bir kilometre taşı oldu." görüşünü paylaştı.

NATO daha güçlü ve çevik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine ilişkin Stoltenberg, "Gerçekte NATO uzun yıllardır olduğundan daha güçlü ve çevik." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığına dair farklı fikirler var

"Türkiye'nin en çok terör saldırısına uğrayan ve 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan müttefikimiz olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına dair birçok farklı fikir var ama aynı zamanda Türkiye, değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli."

Türkiye ve ABD arasındaki konuşmaları memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının birçok tartışma doğurduğunu kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ile ABD arasında patriotlar da dahil olmak üzere savunma sistemleri konusunda süren konuşmaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Important talks with @realDonaldTrump to prepare the meeting of #NATO leaders in December. The President’s message on defence spending is having a real impact, with over $100 bn added by Europe & Canada. This is making #NATO stronger. pic.twitter.com/uhR9aOgeWC — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 14, 2019

Öte yandan Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede NATO hükümet ve devlet başkanlarının aralık başında Londra'da yapacağı toplantıya hazırlanma konusunu ele aldıklarını belirtti.

Twitter paylaşımda Oval Ofisteki görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafa da yer veren Stoltenberg, "Başkan Trump'ın savunma harcamaları konusundaki mesajının gerçek bir etkisi oldu, Avrupa ve Kanada'dan 100 milyar dolar eklendi. Bu da NATO'yu daha güçlü kılıyor." ifadesine yer verdi.

