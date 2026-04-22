Ne bulduysa çaldı: Eşyaları çarşafa sarıp böyle kaçtı

Elazığ’da bir eve girerek çaldıkları eşyaları, çarşafa sararak götüren şüpheli tutuklandı.
Olay, merkez Kıraç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki müstakil bir eve gelen 2 kişiden biri camdaki demir korkulukları sökerek içeri girdi.
Evden 1 adet televizyon, 1 adet dijital bağ makası, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet el dürbünü ve 30 adet 12 av tüfeğini çarşafa sararak götürdü.
O anlar güvenlik kameralarına yansırken jandarmanın yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.