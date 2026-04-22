Ne bulduysa çaldı: Eşyaları çarşafa sarıp böyle kaçtı

11:3422/04/2026, Çarşamba
Elazığ’da çaldıkları eşyaları çarşafa sarıp götüren şüpheli yakalandı
Elazığ’da bir eve girerek çaldıkları eşyaları, çarşafa sararak götüren şüpheli tutuklandı.

Olay, merkez Kıraç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki müstakil bir eve gelen 2 kişiden biri camdaki demir korkulukları sökerek içeri girdi.

Evden 1 adet televizyon, 1 adet dijital bağ makası, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet el dürbünü ve 30 adet 12 av tüfeğini çarşafa sararak götürdü.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken jandarmanın yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.



