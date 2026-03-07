Yeni Şafak
Hırsızlığın böylesi: Vinç kiralayıp gerilim hattı kablolarını çaldılar

Çalınan kabloların piyasa değeri 1 milyon lira.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 1 milyon lira değerindeki bakır gerilim hattı kablosunu vinç kiralayarak, çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi Ciha Kalesi mevkisindeki ormanda elektrik hattına ait kabloların çalındığı ihbarı sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede; elektrik direkleri üzerinde bulunan 300 metre uzunluğundaki yaklaşık 1 milyon lira değerinde bakır kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi.

Şüphelilerin kabloları direklerden indirmek için vinç kiraladıkları ve profesyonel bir yöntem kullanarak kabloları kesip, indirdikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüpheliler Ü.U. ve E.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.



#artvin
#arhavi
#kablo
