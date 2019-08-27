Ne olur ölmesin Yeğeninin yaralı halde çalıştığı hastaneye getirildiğini gören hemşire, soluğu kaza yerinde aldı. Paramparça olan araçta kocasının can verdiğini gören Necla Çelebi sinir krizi geçirdi. Sağlık görevlisi arkadaşlarına “Eşimi geri getirin. Ne olur ölmesin” diye haykıran genç kadın yürekleri dağladı.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 04:00 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 05:45 Yeni Şafak