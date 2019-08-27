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Ne olur ölmesin

Yeğeninin yaralı halde çalıştığı hastaneye getirildiğini gören hemşire, soluğu kaza yerinde aldı. Paramparça olan araçta kocasının can verdiğini gören Necla Çelebi sinir krizi geçirdi. Sağlık görevlisi arkadaşlarına “Eşimi geri getirin. Ne olur ölmesin” diye haykıran genç kadın yürekleri dağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık görevlisi arkadaşlarına “Eşimi geri getirin. Ne olur ölmesin. Onun gözlerini görmek istiyorum” diyen genç kadın sinir krizi geçirdi.
Sağlık görevlisi arkadaşlarına “Eşimi geri getirin. Ne olur ölmesin. Onun gözlerini görmek istiyorum” diyen genç kadın sinir krizi geçirdi.

Eşinin öldüğünü kaza yerinde öğrenen hemşire zor anlar yaşadı. Aksaray’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onurcan Çelebi (30) hayatını kaybetti. Çelebi’nin hurdaya dönen otomobilde yanında bulunan yeğeni İsmail Özgür Giray (9) ise ağır yaralandı.

HASTANEDE ÖĞRENDİ

Hurdaya dönen araçta can veren Onurcan Çelebi'nin kız kardeşi, acı haberle baygınlık geçirdi.

Küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, yeğeninin yaralı halde çalıştığı hastaneye getirildiğini öğrenen hemşire Necla Çelebi ise eşinin kız kardeşiyle birlikte hemen kazanın gerçekleştiği yere gitti. Sağlık görevlisi arkadaşlarına “Eşimi geri getirin. Ne olur ölmesin. Onun gözlerini görmek istiyorum” diyen genç kadın sinir krizi geçirdi. Tedavi altına alınan küçük çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor.

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