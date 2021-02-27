Ömrünü Türkiye’ye adadı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin “Erbakan Hoca”sı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Yakın mesai arkadaşları, ölüm yıldönümünde Erbakan’ı anlattı. Erbakan’ın danışmanı ve Refahyol hükümetinin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Doğan Aydal, Erbakan’ın bir yıllık iktidar döneminde büyük başarı ortaya koyduğunu söyledi.

OYNAT 00:59 Merhum Necmettin Erbakan'ın Ayasofya konuşması tekrar gündemde: Ölümünün 10'uncu yılında Ayasofya'da anılacak Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Ayasofya Camii'nin açılışının önemini anlatan bir konuşması yeniden gündeme geldi. Erbakan'ın o görüntülerde, 'Ayasofya bir cami olarak kullanılmak mecburiyetinde olduğu halde, sırf Batılılardan korkulduğu için kapatılmış, bir müze halinde kullanılmaya kalkışılmıştır.



Elbette Ayasofya camidir. Cami olarak ibadete açılacaktır.' ifadeleri yer alıyor.



Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, 10 yıl önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. En büyük mücadeleleri arasında Ayosofya'nın tekrar ibadete açılması bulunuyordu. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yıl dönümünde, 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ibadete açılan Ayasofya'da dualarla anılacak.



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EN İYİ İDARECİLERDENDİ

Türkiye’ye daha fazla hizmet etmek istediklerini, 28 Şubat darbesi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Aydal, Erbakan ile çalıştığı için kendisini şanslı saydığını dile getirdi. Sonucu olmayan bir işin Erbakan için öneminin olmadığını ifade eden Aydal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belli konularda istişare etmek için bizi bir araya toplardı akşamları. Unvanımızın önemi yoktu. Herkes fikrini söylerdi. Sonra derdi ‘Bu işin sorumlusu şu kişi.’ Hepimiz hocanın talebesiydik. Tanıdığım en iyi idarecilerden biriydi. Keşke hocamın daha fazla ülkeye hizmet edecek fırsatı olsaydı.”

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Doğan Aydal

BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL ÖRNEK

Aydal, Erbakan’ın “nezaket sahibi bir lider” olduğuna işaret ederek, “Erbakan Hoca, tekerlekli sandalyede dahi Türkiye için yüreği sızlayan bir insandı. Bunu herkes biliyor. Ömrünün sonuna kadar Türkiye’nin problemleriyle hemhal olmuştu. Bu da bizim için çok güzel bir örnektir” diye konuştu.

Suat Pamukçu

MÜCADELE İLE GEÇEN BİR HAYAT

Refahyol hükümeti döneminde Bayburt Milletvekili ve Erbakan’ın Saadet Partisi Genel Başkanlığı döneminde partinin genel sekreterlik görevini yürüten Suat Pamukçu da Erbakan’ın ömrünün mücadeleyle geçtiğine dikkati çekti. Pamukçu, “Vefat ettiği gün bile bizi il divanına görevli olarak Erzurum’a gönderdi. Vefat haberini Erzurum’da almıştık. Şimdi o saat aklıma geliyor. Gerçekten çok hüzünlü bir saatti. Hiç unutamayacağım bir saatti” ifadelerini kullandı.

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MÜKEMMELİYETÇİ BİR İNSANDI

Erbakan’ın hep ahireti ve insanların yararını düşündüğünü dile getiren Pamukçu, şunları kaydetti: “Erbakan Hoca ile çalışmak her insana nasip olmayacak bir görevdir. Hem onur verici hem de çok zor bir görevdir. Çünkü rahmetli hocam her işin sağlam yapılmasını isterdi. Hep bardağın boş tarafının hesabını sorardı. Kendisi mükemmeliyetçi olduğu için herkesin çalışmalarında mükemmel olmasını isterdi. Çok az uyuyan, neredeyse 3-4 saatlik uykuyla yetinen bir insandı. Ömrünün büyük bir kısmını çalışmakla geçirdi.”

Dualarla anıldı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10’ncu yıl dönümünde kabri başında ve Ayasofya Cami-i Kebir’de okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Birçok gençlik teşkilatından gelen vatandaşlar Erbakan’ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabrine akın etti. Mezarlığa gelenler Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Mezarlıkta kurulan çadırda ziyaretçilere tatlı ve içecek ikramı yapıldı. Ayasofya’da ise Erbakan Vakfı tarafından akşam namazına müteakip düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Çok sayıda vatandaş da akşam namazını müteakip düzenlenen programa ilgi gösterdi. Erbakan için Mevlidi Şerif okundu, dualar edildi.