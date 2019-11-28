Neden bir Müslüman ülke yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 35. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Açılış Oturumu’nda konuştu. Erdoğan’ın gündeminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) vardı. İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından kurulan BMGK’nin içerisinde Müslüman bir devlet olmadığına dikkat çeken Erdoğan, bu adaletsiz sistemin uzun ilanihaye devam edemeyeceğini söyledi.

İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısı’nda aile fotoğrafı çekildi.

NEDEN BİR MÜSLÜMAN ÜLKE YOK

Erdoğan özetle şunları kaydetti: “5 daimi üye, 15 geçici üye. Bu 15 geçici üyenin içinde bir tane, iki tane, üç tane halkı Müslüman olan ülke yer alıyor diye lütfen kendimizi aldatmayalım. Geçici üyenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ne hükmü var, herhangi bir iradesi var mı? Yok. Her şey bu 5 daimi üyenin, hatta bunların içinde bir tanesinin iki dudakları arasında. Onlar ne derse o. Bunun dışında bir şey yok. Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım. Şu gördüğümüz teşkilat sıradan bir teşkilat değil. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak İslam Kalkınma Örgütü olarak gücümüzü fark edelim, kendimizi iyi tanıyalım, iyi anlayalım ve tavrımızı da ona göre belirleyelim.

OYNAT 03:18 'Kılavuzunu değiştir' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Dijital Gelecek Zirvesi'nde koruştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeri geldiğinde Polatlı'dayım yeri geldiğinde Şereflikoçhisar'dayım, yeri geldiğinde traktöre biniyoruz, traktörü de çiftçi kardeşlerim bana nasıl kullanılır öğrettiler, biliyorum. Söylediği her şey yanlış. Tarımsal destekleme ödemeleri için 1.8 milyar lira kaynak kullanılmışken önümüzdeki yılın bütçesinde bu rakamı 22 milyar lira olarak belirledik. Konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlası tarımsal desteğe ayrıldı. CHP Başkanı bunu bilmiyor' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BM ÇÖZÜM GETİREMEZ

Yakın geçmişte Bosna’da, Ruanda’da, Irak’ta, bugün komşumuz Suriye’de, Filistin’de, Myanmar’da yaşanan acılara çare bulamayan bir Birleşmiş Milletler, insanlığın sorunlarına çözüm getiremez. Buradan bir kez daha BMGK yapısının dünya nüfusunun coğrafi ve dini dağılımı göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi çağrımı tekrarlamak istiyorum. Siz kardeşlerimi de bu çağrıya destek vermeye davet ediyorum.

REKLAM

KAYNAKLARIMIZ BATI’YI ZENGİNLEŞTİRİYOR

Açlık, fakirlik, kuraklık ve gelir adaletsizliğinin en yoğun hissedildiği ülkeler ne yazık ki yine İslam ülkeleridir. Gıda açığı bulunan dünyanın düşük gelirli 54 ülkesinden 28 tanesi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesidir. İslam ülkeleri olarak dünya nüfusunun yüzde 24’üne sahipken, küresel ticaretin sadece yüzde 9,7’lik kısmını temsil ediyoruz. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatımızdaki payı, yüzde 4’ü bile bulmuyor. Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz. İslam alemi, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenemediği için kolayca manipüle ediliyor. Sahip olduğumuz ekonomik güce, nüfusa, imkanlara rağmen, aynı ortak paydada buluşamadığımız için uluslararası arenada, sözümüz yeterince dinlenmiyor.

MÜSLÜMAN HAYATI KADAR UCUZ BİR META YOK

Suni gündemlerle enerjisini heba eden 1,7 milyarlık muazzam bir kitledir. Batılı silah tüccarlarının sattığı silahların akıttığı kanların çoğu Müslüman kanıdır. Adında İslam olan taşeron terör örgütlerinin katlettiği insanlar yine ekseriyetle Müslümanlardır. Günümüz dünyasında maalesef Müslüman kanı, Müslümanların canı, hayatı kadar ucuz bir meta yoktur. Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz, birilerinin gözünde sadece istatistikten ibarettir. Söz konusu Müslümanlar olunca, ölenler, zulüm ve acı çekenlerin birer can olarak değil sadece birer fotoğraf karesi olarak görülüyor.”

Dostlarımızın attığı güller bizi yaraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı öncesi Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ile tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısının ardından Haliç Kongre Merkezi’nde MÜSİAD Vizyoner’19 programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Başımıza gelen her hadise bu bedelin bir parçasıdır. Bizi zorlu süreçte düşmanların taşlarından ziyade içimizden atılan güller yaraladı. ‘Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül odur ki ötüşünde zar ola, dost odur ki dar gününde yar ola. Geniş günde düşman bile yar olur...’ Biz de ülkemizin dar günlerinde fikrine bakmaksızın herkesin milletimize yar olmasını beklerdik. Bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atanların yaptığı siyaset değildir. Bunun adı en hafif fırsatçılık ve kör düşmanlıktır. Dün birisi Türk tarımının nasıl bittiğini anlatıyor. Tarımla alakası ilgisinin olduğunu bilmiyorum. Söylediği her şey yanlış, kullandığı rakamlar yanlış. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin destek ödemelerine tahsis ettiğimiz halde tam tersini iddia ediyor. CHP Genel Başkanı bunu bilmiyor.”

Mesrur Barzani Türkiye’ye geliyor Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi beklenen Barzani ile terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak.