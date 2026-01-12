Neslimizi çoğaltmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi’nde yaptığı konuşmada gelenekli İslam sanatlarının korunmasının önemine dikkat çekti, nüfus artışındaki düşüşten duyduğu endişeyi dile getirdi. “En az üç çocuk” çağrısını yineleyen Erdoğan, bunun güçlü bir aile ve güçlü bir toplumun temel şartı olduğunu belirterek, “Neslimizi çoğaltmamız gerekiyor. Bu sadece bir tercih değil, inancımızın ve medeniyetimizin de bir gereğidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışının ardından sanatçılar ve katılımcılarla bir araya geldi. Kadim kültürel mirasın ancak yeni nesillerin katkılarıyla zenginleşerek yaşayabileceğini vurgulayan Erdoğan, gelenekli İslam sanatlarının geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu söyledi. Erdoğan, nüfus artışındaki düşüşe de dikkat çekerek güçlü aile yapısının Türkiye’nin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.
ALBAYRAK GRUBU’NA TEŞEKKÜR EDERİM
İSTANBUL MERKEZ OLDU
İslam sanatlarının, Müslümanların sahip olduğu yüksek estetik şuurun somutlaşmış hali olduğunu belirten Erdoğan, İstanbul’un özellikle fetihten sonra hat ve tezhibin merkezi haline geldiğini vurguladı. 15’inci yüzyıldan itibaren Ali bin Yahya es-Sufi, Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman gibi büyük ustaların İstanbul’da eşsiz eserler verdiğini hatırlatan Erdoğan, bu mirasın camilerden mimari eserlere kadar geniş bir coğrafyada yaşatıldığını ifade etti.
BU SANATLARIN YAŞATILMASI HAYATİ ÖNEMDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl vefat eden ve “Hattatların Reisi” olarak anılan Hasan Çelebi’yi de rahmetle yad ederek, Çelebi’nin Türkiye’de ve yurt dışında 75’ten fazla caminin tezyinatında imzası bulunduğunu söyledi. Hat ve tezhip sanatlarının büyük bir sabır ve süreklilik gerektirdiğini dile getiren Erdoğan, teknoloji ve dijital kültürün gelenekli sanatları tehdit ettiği bir dönemde bu sanatların yaşatılmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. “Kültürel mirasımız ancak yeni nesillerin ekleriyle kökleşir ve süreklilik kazanır” diyen Erdoğan, sergide yer alan her bir eserin geçmişle gelecek arasında yeni bir bağ kurduğunu ifade ederek, geleneksel sanatları öğrenen, icra eden ve öğreten herkesi tebrik etti.
NÜFUS ARTIŞINDAKİ DÜŞÜŞ ÜZÜNTÜ VERİCİ
Programda nüfus artışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. “Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile nüfus artışına karşı çıkanlar olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi ciddi manada üzüyor” diyen Erdoğan, bu anlayışla geçen yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlattı.
MİRASIMIZI DİRİ TUTUYORUZ
İNANÇ TEMELLİ BİR AİLE
Programın sonunda aile ve gençlere mesajlar veren Erdoğan, yeni aile kuracak çiftlere ve anne-babalara, inanç ve değerler temelinde güçlü bir aile hayatı inşa etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Hediye eserleri sergileyeceğiz
- Tezhip Sanatçısı Şeyma Okur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a birçok sanatçının eser takdim ettiğini ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanata destek vermek adına eserler edindiğini belirterek, “İleride bu eserlerin bir koleksiyon, sergi ya da müze çatısı altında toplanması ve sergilenmesi gibi bir düşünceniz var mıdır?” sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bizlere hediye edilen bütün eserleri Kasımpaşa’da, şimdi fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var. Orada eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu Kuzey Deniz saha Komutanlığını bizler ele aldık. Orayı, tamamen restorasyonunu bitiriyoruz ve orası da adeta harabeydi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığını gerçekten şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık. Orayı düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler, ister hat olsun ister kitaplar olsun ister diğer türlü, her türlü eser olsun bunların hepsini orada inşallah sergileyeceğiz ve orayı da bütün halkımıza açmak suretiyle, oradan hepsinin istifade etmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
El yazması Kur’an hayalimiz gerçek oldu
- Katılımcılardan Hafize Zeynep Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, geleneksel sanatlara ilginin gençler arasında yeni yaygınlaşmaya başladığını vurgulayarak, “Sizler bu ilgiyi artırma konusunda ilave ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ya da ne gibi çalışmalar yapılabilir?” diye sordu. Özellikle hat eserlerine düşkün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ilgili de çalışmalarımız oldu, oluyor. En önemlisi de şu anda Mehmed Özçay üstadım da burada, kendilerinden hep bir şeyi istirham ettim. Özellikle cumhurbaşkanlığım döneminde bir Kur’an-ı Kerim yazılması arzum, talebim vardı. Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler. İnşallah bu da bizim cumhurbaşkanlığı dönemimizin bir eseri olacak. Bununla birlikte ayrıca bir farklı eserin de hamdolsun bitişini gördük. Bunlar da cumhurbaşkanlığı dönemimizin bir eseri olarak ülkemize ve dünyaya kazandırmış olduğumuz iki tane önemli eser olacak” dedi.
Albayrak sergileri genç sanatçılara yol gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, katılımcılara hitaben konuşmasının ardından serginin küratörü Yasemin Karaca, sergiyle ilgili bilgi verdi. Karaca, Albayrak İslam Sanatları Koleksiyonu’nun 12. yılı için bir arada olduklarını ifade ederek, Albayrak hat koleksiyonunun kendine münhasır bir oluşumu olduğunu, her yıl sanatçılarla birlikte bir konu belirlenerek ona ilişkin eserlerin aynı anda üretilmeye başlandığını belirtti. Yılın sonunda ortaya yepyeni istifler, süslemeler ve eserler çıktığından bahseden Karaca, bu eserlerin özellikle genç sanatçılar için çok yol gösterir nitelikte olduğunu, yeni yılın temasının ve eserlerinin İslam sanatları camiasında merakla beklenen bir konu haline geldiğini söyledi.
ADİL-İ MUTLAK SERGİSİ 10 İLİ GEZDİ
Yasemin Karaca, Albayrak İslam Sanatları Sergisi’nin bugüne kadar 3 kıtada 3 milyonu aşkın izleyiciyle buluştuğunu belirterek, bu yılki serginin temasının “Aile” olduğunu ve bu doğrultuda sergiye “Hane” isminin verildiğini kaydetti. Geçen yıl “Adalet” kavramını ele alan “Adil-i Mutlak” sergisinin bir ayda 100 bine yakın ziyaretçi ağırladığını hatırlatan Karaca, yalnızca 2025 yılı içinde 7 ülkeyi ve Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Türkiye’de 10 ili gezme fırsatı bulduklarını dile getirdi.