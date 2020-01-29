Netanyahu Fidan’ı hedef gösterdi İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, MİT Başkanı Hakan Fidan’ı, İranlı general Süleymani suikastına göndermede bulunarak hedef gösterdi. Pazit Rabin imzasıyla çıkan “Sultan ve Süleymani” başlıklı yazıda, Süleymani ve Fidan’ın “birbirine çok benzediği ve her iki ismin de Irak ile Suriye’de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü” öne sürüldü. Yazıda, “Süleymani yerin üç arşın altında yattığına göre, Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi” yorumu yapıldı.

Haber Merkezi 29 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak