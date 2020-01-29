Gündem Netanyahu Fidanı hedef gösterdi
POLİTİKA

Netanyahu Fidan’ı hedef gösterdi

İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, MİT Başkanı Hakan Fidan’ı, İranlı general Süleymani suikastına göndermede bulunarak hedef gösterdi. Pazit Rabin imzasıyla çıkan “Sultan ve Süleymani” başlıklı yazıda, Süleymani ve Fidan’ın “birbirine çok benzediği ve her iki ismin de Irak ile Suriye’de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü” öne sürüldü. Yazıda, “Süleymani yerin üç arşın altında yattığına göre, Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi” yorumu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Fidan
Hakan Fidan

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı hedef gösteren bir makale yayınladı. Aşırı sağ eğilimli gazetede Pazit Rabin imzasıyla çıkan “Sultan ve Süleymani” başlıklı yazıda, Fidan hakkında asılsız iddialarda bulunuldu.

Kasım Süleymani

SKANDAL İFADELER

  • Bu ay başında Irak’ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan’ın “birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye’de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü” öne sürüldü. Yazıda, “Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi” şeklinde skandal ifadelere yer verildi.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
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İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
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