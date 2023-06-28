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Netanyahu’dan ABD’ye Çin mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye Çin üzerinden mesaj yolladı. ABD Kongre üyeleri ile bir araya gelen Netanyahu, ABD’nin hegemonik rakibi Çin tarafından davet aldığını konuklarına bildirdi.

Dış Haberler
04:00 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu.

Binyamin Netanyahu.

Biden yönetimi tarafından Beyaz Saray’a henüz davet edilmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye Çin üzerinden mesaj yolladı. ABD Kongre üyeleri ile bir araya gelen Netanyahu, ABD’nin hegemonik rakibi Çin tarafından davet aldığını konuklarına bildirdi. Yapılan açıklamada, “ABD’nin her zaman İsrail için yeri doldurulamaz bir müttefik olmaya devam edeceğini” kaydederek gelişme duyuruldu. İran-Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinin mimarı olan Çin, geçtiğimiz günlerde de Filistin ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Netanyahu’nun, Pekin’in bölgede artan nüfuzunu kullanarak, Biden yönetimiyle arasını düzeltmeye çabaladığı değerlendiriliyor.




#ABD
#İsrail
#Çin
#Binyamin Netanyahu
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