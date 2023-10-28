Nevşehir'de Filistin'e destek için eylem: Karanlığa meşale yakın

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, 22. gününde de devam etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki halk bulundukları illerin meydanlarına çıkıp Gazze'ye ölüm kusan Siyonist İsrail'i protesto etti. Gece boyunca dualarla Gazze sakinlerini yalnız bırakmayan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları kaldırarak, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.