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Nevşehir'de Filistin'e destek için eylem: Karanlığa meşale yakın

Nevşehir'de Filistin'e destek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri bir araya gelerek bebek katili İsrail'in saldırıları sonucu karanlığa gömülen Gazze'ye dikkat çekmek için 'karanlığa meşale yakın' eylemi düzenledi.

Muhammed Emre Kömürcü
23:49 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
Programda, İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt tarafından dua edildi.

Programda, İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt tarafından dua edildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyan kadınlar Kur'an-ı Kerim okudu.

Yaklaşık 8 saat süren etkinliğin ardından, kendilerine destek için alana gelenlerle İsrail aleyhinde slogan atıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısından dolayı Gazze'nin karanlıkta kalmasına tepki gösteren katılımcılar meşale yaktı.

İHH Kadın Kolları Sorumlusu Sedef Öğütgen, gazetecilere, İsrail'in soykırım amacıyla yoğun saldırı gerçekleştirdiğini, ortaya çıkan tablonun insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini belirtti.

İsrail'in yıllardır Filistinli sivillere yönelik sistematik şekilde saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Öğütgen, dünyanın bu trajediye suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.



#Nevşehir
#Filistin
#Gazze
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