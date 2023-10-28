Nevşehir'de Filistin'e destek için eylem: Karanlığa meşale yakın

Programda, İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt tarafından dua edildi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyan kadınlar Kur'an-ı Kerim okudu.
Yaklaşık 8 saat süren etkinliğin ardından, kendilerine destek için alana gelenlerle İsrail aleyhinde slogan atıldı.
İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısından dolayı Gazze'nin karanlıkta kalmasına tepki gösteren katılımcılar meşale yaktı.
İHH Kadın Kolları Sorumlusu Sedef Öğütgen, gazetecilere, İsrail'in soykırım amacıyla yoğun saldırı gerçekleştirdiğini, ortaya çıkan tablonun insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini belirtti.
İsrail'in yıllardır Filistinli sivillere yönelik sistematik şekilde saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Öğütgen, dünyanın bu trajediye suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.