Nevşehir'de tefecilere operasyon: 70 şüpheliden 68'i yakalandı

Nevşehir’de “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma ve Tefecilik” suçlarına yönelik olarak, 70 şüpheliye ait 104 adreste 151 ekip ve 601 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 70 şüpheliden 68’i yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 8 aylık projeli çalışma neticesinde; Nevşehir'de nakit para ihtiyacı olan 195 şahsın kısa vadelerde yüksek faiz oranları (ortalama aylık yüzde 50) ile mağdur edildikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurların icra takibi gibi kanuni yolların dışında "tehdit, zorla senet imzalatma" gibi yollarla borçlarını yüksek faizi ile birlikte ödemeye zorlandığı, tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu belirlendi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma ve Tefecilik" suçlarından; Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından 70 şüpheliye ait 104 adreste; 151 ekip, 601 personelin katılımı ile icra edilen eş zamanlı operasyon neticesinde; 70 şüpheli şahıstan 68'i yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 bin 255) adet çek-senet, 41 adet ajanda, şüphelilere ait 107 adet dijital materyal, 16 adet ruhsatsız silah, 468 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.