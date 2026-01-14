Nevşehir'de tefecilere operasyon: 70 şüpheliden 68'i yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 8 aylık projeli çalışma neticesinde; Nevşehir'de nakit para ihtiyacı olan 195 şahsın kısa vadelerde yüksek faiz oranları (ortalama aylık yüzde 50) ile mağdur edildikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurların icra takibi gibi kanuni yolların dışında "tehdit, zorla senet imzalatma" gibi yollarla borçlarını yüksek faizi ile birlikte ödemeye zorlandığı, tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu belirlendi.