Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla’da ‘Tefecilik’ operasyonu

Muğla’da ‘Tefecilik’ operasyonu

10:1223/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Muğla'da tefecilik operasyonu.
Muğla'da tefecilik operasyonu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonunda yüklü miktarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para, rakamları yazılan senet, boş senet ve alacak defteri ele geçirildi.

Son bir haftadır Muğla’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakalandı. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesi engellendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 42’si tutuklanırken, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.


Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda Muğla’da; tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldı. Muğla’da gerçekleştirilen ‘Tefecilik’ operasyonunda muhtelif miktarda nakit para ve boş ve dolu senet ile alacak defteri ele geçirildi.

#Muğla
#tefecilik
#asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?