Muğla’da ‘Tefecilik’ operasyonu

Son bir haftadır Muğla’nın da aralarında bulunduğu 7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakalandı. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesi engellendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 42’si tutuklanırken, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.