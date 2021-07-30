​Nöbette zafer halayı​: Dağları deldim evladımı aldım

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 696 gün geride kaldı. 233 ailenin HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi dün bayram yerine döndü. Evlat nöbetindeki 3 ailenin çocuklarının önceki gün teslim olduğu haberi, diğer aileleri sevince boğdu. Çocuklarına kavuşan aile sayısı 28’e yükselirken; müjdeli haber dün HDP binası önünde kurban kesilip, davul-zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül Biçer, sevincini evlat nöbetindeki diğer ailelerle paylaştı. Oğlu ile buluşmadan önce HDP binası önüne gelen anne, ailelerle görüştü, ardından kurban kesildi. Aileler Biçer’in 3 yıllık hasretin ardından oğluna kavuşacak olmasını davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendilerine destek veren herkese teşekkür eden kanser hastası anne şunları söyledi:

DAĞLARI DELDİM, KAZANDIM

“‘Anneler isterse dağları delebilir, evlatlarını geri kazanabilir’ demiştim. Rabbim’e şükürler olsun, dağları deldim, evladımı kazandım. Bugün zafere ulaştık. Burada düğün coşkusu var. Bir an önce evladıma kavuşma heyecanı var. Benden dolma istemişti; Allah’ın izni ile bugün evladıma kavuşup dolmasını yedireceğim. Bu nöbet sonuna kadar devam edecek. Tüm anne ve babalara çağrımız, lütfen gelin çocuklarınızı isteyin. Allah’ın izniyle zafer anne-babaların, zafer Türkiye’nin zaferidir.”

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DUYGU DOLU BULUŞMA

Güvenlik güçlerince sorguları tamamlanan Mustafa Biçer, Alev Turan ve Ensari Karaşan, Diyarbakır’da aileleriyle buluşturuldu. Ayşegül ve Rauf Biçer çifti 2019’da kaçırılan oğlu Mustafa’ya, Güllü Turan 2015’te kaçırılan kızı Alev’e, Hayriye Akyüz de 3 yıl önce kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan’a kavuştu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada aileler, evlatlarıyla uzun süre hasret giderdi. Yıllar sonra çocuklarına sarılan anneler mutluluk gözyaşı döktü.

Bütün çocukları dağdan indireceğiz

Evlat nöbetindeki 3 ailenin çocuklarına kavuşması, oturma eylemindeki diğer aileleri de umutlandırdı. 9 yıl önce kaçırılan oğlu Emircan’ı bekleyen Nihal Çiftçi, kendi evladına kavuşmuş gibi mutlu olduğunu söyledi. “Bütün anneleri çadıra bekliyoruz. Bakın başarıyoruz. Gelin çocuklarımızı birlikte dağdan indirelim” diye çocukları dağda olan ailelere çağrıda bulunan Çiftçi, “Oğlum sen de gel, bana bu mutluluğu yaşat. Kaç, teslim ol” dedi. Oğlu Mehmet için eylemini sürdüren Sariye Tokay ise “PKK içinde çözülme var. İnşallah bütün çocuklar dönecek” diye konuştu.