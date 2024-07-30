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Normalleşme sürecinde kritik adım: Türkiye-Ermenistan sınırında önemli görüşme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine dair özel temsilcilerin 5. toplantısının, iki ülkenin ortak sınır hattında bulunan Alican-Margara sınır kapısında yapıldığını duyurdu.

Lokman Özdemir
15:00 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 15:02 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç -Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan
Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç -Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan
Dışişleri Bakanlığı
, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri
Serdar Kılıç
ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı
Ruben Rubinyan
beşinci toplantıyı gerçekleştirdiğini, görüşmede ise bu sürecin ön şartsız olarak sürdürülmesi konusunda mutabakatın teyit edildiğini duyurdu.


Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı
Ruben Rubinyan
'ın, iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında beşinci toplantılarını gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, temsilcilerine önceki toplantılarda anlaşmaya vardıkları hususların teyit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:


  • "Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."


#Dışişleri Bakanlığı
#Ermenistan
#Türkiye
37 dakika önce
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