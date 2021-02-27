Normalleşme takvimi pazartesi

Cuma namazı Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

(ERMENİSTAN’DAKİ DARBE GİRİŞİMİ) Şu anda Ermenistan’daki yapılan bu darbe girişimi. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Burada şunu da çok açık söylemem lazım. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması bu da tabii kabul edilebilir bir şey değildir. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Paşinyan’ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır.

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KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALACAĞIZ

(SALGIN KISITLAMALARI) Bilim Kurulu’nun çalışmalarının müzakeresini pazartesi günü kabinede yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim.

DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEYECEK

(KANAL İSTANBUL) Başta Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma Bakanlığımız olsun her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar, ne bundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Biliyorsunuz bu proje benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Şu anda bizim zaten projemiz hazırdır, alternatifleriyle hazırdır. Bu projeyi biz Karadeniz’i Marmara’ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izleyecek, diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.

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Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı ve davetli katıldı.

Rezervasyon patlaması yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan turizmde Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda patlama yaşandığını söyledi. Beyoğlu’ndaki yenilenen Tarihi Atlas Sineması ve Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin açılışına katılan Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, Beyoğlu Kültür Yolu projelerinin bir parçası olan Atlas Sineması’nı aslına uygun şekilde, sahnesinden koltuğuna, ses sisteminden fuayesine kadar her şeyiyle yenilediklerine işaret etti.

Tarihi Atlas Sineması’nın açılışına dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie de katıldı. Statham ve Ritchie Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la fotoğraf çektirdi.

52 MİLYON YABANCI TURİST GELDİ

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülke olduğumuzun en önemli göstergesi misafir ettiğimiz özellikle yabancı turist sayının 52 milyonu bulmuş olmasıdır. Her ne kadar salgın sebebiyle bu sayıda bir düşüş yaşanmış olsa da normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Nitekim seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor. İnşallah hep birlikte yeniden sağlıklı ve bereketli günlere kavuşacağımız vakitler yakındır.”

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Rahmetle yad ediyorum

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı. Paylaşımda yer alan mesajda “26 Şubat 1992” başlığıyla “Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız, Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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