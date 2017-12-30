İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla törenle yeniden devreye alınan Nostaljik Tramvay bir hafta ücretsiz olacak.

Tünel Meydanı'nda yapılan törende konuşan Şahin, tramvayın seferlere başlamasının İstanbul'a Büyükşehir Belediyesi tarafından yılbaşı armağanı olduğunu anlattı.

Vali Şahin, "İstanbul medeniyetler şehri. Bir tarihi yarımada bir de Pera bölgesi dediğimiz bu bölge var. İkisi farklı iki medeniyeti aslında bir araya getiren bir arada yaşatan ve yüzyıllarca barış içinde birlikte el ele yaşatan tezahürleri ve sembolleri. Dolayısıyla bizim için bu bölge gözümüzün nuru gibi gözümüzün bebeği gibi sahip çıktığımız, atalarımızdan emanet aldığımız ve gelecek nesillerimize olduğu gibi daha da geliştirerek bırakmak zorunda olduğumuz bölgeler." diye konuştu.

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Başkan Uysal da İstiklal Caddesi'nde çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Nostalji trenimiz yeni yıl itibariyle faaliyete başlamış ve çalışmalar bitmiş oldu. Yılbaşı hediyesi olarak... Ne dersiniz? İETT Genel Müdürümüzle konuştuk, inşallah bir hafta nostaljik tramvayımız bedava olacak. Ama bedava diye fazla binip de... Daha sık sefer yapalım inşallah, vatandaşlarımız bir yıldır binemiyorlar, onu da sağlayalım. Tekrar hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Uysal, tramvayın ilk seferinde yolculuk yaptı.