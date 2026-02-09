Nüfusu en fazla artan il Antalya oldu

Yeni Şafak
15:359/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
AA
Antalya'nın nüfusu 55 bin 574 kişi artarak 2 milyon 777 bin 677 kişiye çıktı.
Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu. Antalya'nın nüfusu 55 bin 574 kişi artarak 2 milyon 777 bin 677 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Türkiye'de ikamet eden nüfus
un, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 244 kişi artarak
86 milyon 92 bin 168
kişi olduğunu açıkladı.

Bu nüfusun 1 milyon 397 bin 14’ü erkekler, 1 milyon 380 bin 663’ü de kadınlar oluşturdu. Bu verilerle birlikte Antalya Türkiye’nin en kalabalık 5. şehir oldu.

