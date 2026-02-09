Nüfusu en fazla artan il Antalya oldu

un, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 244 kişi artarak

Antalya'nın nüfusu 55 bin 574 kişi artarak 2 milyon 777 bin 677 kişiye çıktı.

Bu nüfusun 1 milyon 397 bin 14’ü erkekler, 1 milyon 380 bin 663’ü de kadınlar oluşturdu. Bu verilerle birlikte Antalya Türkiye’nin en kalabalık 5. şehir oldu.