Nükleer korkuya karşı kritik temas

Ankara, Rusya-Ukrayna arasında siyasi diyaloğu başlatan ilk adımın atılmasının yanı sıra nükleer endişelerin giderilmesinde de diplomatik temaslarda kolaylaştırıcı rol üstlendi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de bir araya geldi. Grossi, her iki bakanla ayrı ayrı görüştü ve Ukrayna’daki nükleer santrallerdeki son duruma ilişkin bilgi aldı, tesislerin emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil konular görüşüldü.

KONTROL ALTINDA

Grossi, görüşmelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sızıntı konusunda şu an için endişe verici bir şey olmadığını söyledi, “Durum kontrol altında” dedi. Savaş ortamında nükleer endişelerin giderilmesi konusunda taraflardan taahhüt almaya çalıştıklarını ve bu konuya sıkı çalıştıklarını anlatan Grossi, Antalya’nın nükleer güvenliği sağlamak konusunda da bir ilk adım olduğunu vurguladı.

KİLİT ÖNEMDE ARABULUCULUK

Grossi, Türk hükümetinin nükleer tehlike karşısında hemen harekete geçerek görüşmeleri kolaylaştırmak için her şeyi yaptığını belirtirken, “Bu arabuluculuk çok kilit önemde ve ben de çok minnettarım” ifadesini kullandı. Grossi, Rusya ve Ukrayna tarafının IAEA ile angaje olarak birlikte çalıştıkları için de minnettar olduklarını kaydetti.

REKLAM

Grossi ile görüşmesi sonrası sosyal medyadan mesaj yayınlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba ise, “Israrla söylüyorum: Avrupa’da bir felaketin önlenmesi için Rusya, Çornobil ve Zaporijjya nükleer santrallerinden askeri güçlerini derhal geri çekmeli” mesajı verdi. Rusya’nın saldırıları sonucu Çernobil Nükleer Santrali’nde güç kaynağı kesilmiş, bu durum radyoaktif sızıntı endişelerine neden olmuştu.

DÜNYA İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı