Gündem Nükleer korkuya karşı kritik temas
ANTALYA

Nükleer korkuya karşı kritik temas

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısına ev sahipliği yapan Antalya, Ukrayna’da yaşanan nükleer krizin aşılması çabalarında da öne çıktı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi, Antalya’nın nükleer güvenliği sağlamak konusunda da bir ilk adım olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
Nükleer korkuya karşı kritik temas
Rafael Mariano Grossi

Ankara, Rusya-Ukrayna arasında siyasi diyaloğu başlatan ilk adımın atılmasının yanı sıra nükleer endişelerin giderilmesinde de diplomatik temaslarda kolaylaştırıcı rol üstlendi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de bir araya geldi. Grossi, her iki bakanla ayrı ayrı görüştü ve Ukrayna’daki nükleer santrallerdeki son duruma ilişkin bilgi aldı, tesislerin emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil konular görüşüldü.

KONTROL ALTINDA

  • Grossi, görüşmelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sızıntı konusunda şu an için endişe verici bir şey olmadığını söyledi, “Durum kontrol altında” dedi. Savaş ortamında nükleer endişelerin giderilmesi konusunda taraflardan taahhüt almaya çalıştıklarını ve bu konuya sıkı çalıştıklarını anlatan Grossi, Antalya’nın nükleer güvenliği sağlamak konusunda da bir ilk adım olduğunu vurguladı.

KİLİT ÖNEMDE ARABULUCULUK

Grossi, Türk hükümetinin nükleer tehlike karşısında hemen harekete geçerek görüşmeleri kolaylaştırmak için her şeyi yaptığını belirtirken, “Bu arabuluculuk çok kilit önemde ve ben de çok minnettarım” ifadesini kullandı. Grossi, Rusya ve Ukrayna tarafının IAEA ile angaje olarak birlikte çalıştıkları için de minnettar olduklarını kaydetti.

  • Grossi ile görüşmesi sonrası sosyal medyadan mesaj yayınlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba ise, “Israrla söylüyorum: Avrupa’da bir felaketin önlenmesi için Rusya, Çornobil ve Zaporijjya nükleer santrallerinden askeri güçlerini derhal geri çekmeli” mesajı verdi. Rusya’nın saldırıları sonucu Çernobil Nükleer Santrali’nde güç kaynağı kesilmiş, bu durum radyoaktif sızıntı endişelerine neden olmuştu.

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı
DÜNYA
İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir
Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

​100 yıllık Osmanlı geleneği Afrika'da hala canlı.
Birini beğenirseresmini çizip hediye ederdi

'Birini beğenirse
resmini çizip hediye ederdi'

​Ürdün Prensesi Türk ressam Fahrelnisa Zeid'i anlattı.
Küresel sistem iflas etmiştir

Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda “BM'de reform” çağrısını yineledi.
Karda saat 18.00 alarmı

Karda saat 18.00 alarmı

​Yetkililer 'Bugün dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.
Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

'​Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın'
Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

'​Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var.'

Önce Suriye şimdi Ukrayna

Önce Suriye şimdi Ukrayna

'​İkinci kez mülteci olmak çok zor.'

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.
Desteklenen havza 322 oldu

Desteklenen havza 322 oldu

​Ayçiçeği yağında yüzde 100 yerlilik hedefi.
Nükleer korkuya karşı kritik temas

Nükleer korkuya karşı kritik temas

​Antalya, yaşanan nükleer krizin aşılması çabalarında da öne çıktı.

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı
Dünya

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 17'nci gününe girdi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, sahada askeri bir karşılık bulmayan Rusya'yı durdurmak için ekonomik yaptırımlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın

CHP’li Erdoğan Toprak, ailelerin kaldığı öğretmenevine geldi. Tüm odaları tek tek arayıp kalabalık fotoğraf için aileleri lobiye çağırdı. İkna için çocukları kullandı, “Kimin çocuğu ne zaman gitmiş, liste yapın, hepsini getireceğiz” dedi. İki aile tepki için aşağı inince Kılıçdaroğlu içeri girip masaya oturdu. Görüşme 2 dakika bile sürmedi. Kılıçdaroğlu giderken de anneyi “Senin oğlun zaten döndü, burada ne arıyorsun” diye tersledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda “BM’de reform” çağrısını yineledi. Ukrayna krizinin bu çarpıklığı yeniden gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, “Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca, Güvenlik Konseyi’nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.