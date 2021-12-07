​Numan Kurtulmuş: Ekonomide tuzaklara düşmeyeceğiz

Meclis’te 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe görüşmeleri dün başladı. Genel Kurul’da AK Parti grubu adına konuşan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin 2021 sonunda yüzde 10 büyüme rakamını yakalayacağını belirterek, “Türkiye’nin mutlaka bu atmosferde, bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke haline gelmesi lazım. Türkiye küresel pazarların satış merkezi olan bir ülke asla olmayacak. Milli alanlardaki bütün üretimlerimizi gerçekleştireceğiz. Dünyada 7 ülkede nükleer silah var. Ama sadece 5 ülke uçak motoru yapabiliyor. Eğer böyle giderse çok yakın bir tarihte Türkiye, kendi milli uçak motorunu yapacak ve dünya ile rekabet edecek” dedi.

VESAYET ALTINA GİRMEYECEĞİZ

Türkiye’nin bu yolda yürürken 3 şeyi asla yapmayacağını söyleyen Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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“Bir daha neoliberal tezlerin yüksek faiz-düşük kur sarmalının içine düşmeyeceğiz, bu şekilde yürümeyeceğiz. İkincisi asla ve asla IMF başta olmak üzere uluslararası ekonomik vesayet merkezlerinin gölgesine, onların siyasal emir komutaları altına girmeyeceğiz. Üçüncüsü de bütçe açığı ve cari açık meselesindeki tuzağa düşmeyeceğiz. Bu üç parametre ile üretim, yatırım istihdam, ihracat alanında yıldız gibi parlayan bir Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz, büyük ve güçlü Türkiye’yi hep beraber kuracağız. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçlerde nelerden etkilendiğini çok iyi biliyoruz. Vatandaşımızın artan fiyatlar karşısında ezilmemesini sağlamak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.”

ÖNCE CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLANMALI

Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen seneki bütçe konuşmasına da değinerek, “Bu seneki konuşmasından sonra Kılıçdaroğlu’nun biraz daha Cumhurbaşkanlığı adaylığına yakın olduğunu gördüm. Ama burada bu isimlendirmeyi yapmak bize düşmez” değerlendirmesini yaptı. Muhalefetin ‘erken seçim’ ve ‘istifa’ açıklamalarına ilişkin ise Kurtulmuş, “Önce karşımızdaki ittifak ya da hükümetin istifa etmesini ya da erken seçim olmasını isteyen, nasıl bir sistem öngördüğünü ve bu sistemi hangi cumhurbaşkanı adayıyla yerine getireceklerini de herhalde topluma açıklamalı” ifadesini kullandı.