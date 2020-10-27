Numan Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un doğrudan doğruya İslam’a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa’da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır" dedi.

'FRANSIZ MALLARINI BOYKOT EDİYORUZ'

Kurtulmuş, Macron'un bu tavrının Avrupa’da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Fransa’da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz" ifadesini kullandı.

DÜNYA Fransa'nın İslam'la savaşı göründüğünden çok daha derin

DÜNYA Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den küstah çıkış: Türkiye iç işlerimize karışmasın

DÜNYA Fransız gazeteciden skandal sözler: Müslümanlar Paty'nin anısına başörtüsünü çıkarsın